對台26條利中 科技部︰研發成果禁帶往中國

科技部昨告誡機關學校，獲補助的研究專利和技術不能帶去中國；圖為科技部TTA台灣科技創新基地展示的成果。（資料照）

2019-11-07 05:30:00

〔記者簡惠茹、黃欣柏、吳書緯／台北報導〕中國推出「對台二十六條措施」，其中涵蓋吸引新創團隊、台灣學術研發成果相關措施，科技部昨提醒，科技部補助計畫的研究專利和技術成果不能帶去中國，各學校機關要嚴格把關研發成果，若要將成果讓與老師個人也要經科技部同意；如果學校沒管理好，科技部可停止對該校的獎補助。

經濟部︰26條不影響台商回流

朝野立委也憂心廿六條政策可能影響台商回流，經濟部次長林全能昨在立法院經濟委員會答詢時指出，台商回流主要是基於台灣完備的生產製造環境與研發創新機制，應不會受影響。

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時代力量立委徐永明質詢時問，對台廿六條是否可能影響到台商回流？若將來美中貿易戰有一定程度的妥協，關稅因素不再存在，台商回流是否還能持續？

林全能表示，美中貿易戰只是台商回台投資的其中一項因素，台商回台做高值化投資，主要還是基於台灣本身的生產製造環境相當優越，對研發技術的保障也有很嚴謹的機制，經濟部初步認為台商回流不會受到廿六條影響，不過未來仍會密切掌握後續發展。

民進黨立委陳亭妃則問，以過去諸多案例來看，很多台商到中國，最終整個企業體都被吃掉；這回中國又想對台商的產業與技術出手，且鎖定台灣的５Ｇ與循環經濟等技術，經濟部要如何提醒產業不要被騙？

林全能表示，未來經濟部將會彙整過去中方欺騙台商的案例，向企業充分說明，同時也會說明我國如何強化生產製造的環境，全力防範前瞻技術、資本跟人才流向中國。

民進黨團︰路邊的紅包不能撿

立法院民進黨團昨也召開記者會，黨團幹事長管碧玲形容，中國公布新一波的對台廿六條措施，就像台灣民俗中「路邊的紅包不能撿」，這正是中國「台灣介選計畫」的重頭戲，她呼籲全國人民用行動力來反對中國介選方案，企圖綁住台灣的動作。

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