韓轉守為攻 大開支票

韓國瑜上台後賣力演說。（記者陳冠備攝）

2019-10-29 05:30:00

藍委：政策說明更清楚 以免被轉移焦點

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜請假後展開選舉行程，到各地拋出不同政見，屢遭外界打臉、質疑濫開支票。國民黨立委認為，在選戰過程中拋出政策議題、發起攻勢是好事，不過韓應該要把政策說得更清楚，否則吃虧的是韓國瑜，讓民進黨政府的失能被轉移焦點。

韓國瑜陸續拋出廢除（後稱重新調整）一例一休、故宮文物一次展、青年學子免費遊學、澎湖小三通等政策，還在回應支持者提問時稱「三千公尺高山建升旗台，這一定要做」，卻多次轉彎或被打臉，被外界質疑濫開支票，韓國瑜國政顧問團則負責善後，總召張善政成為「張善後」。

請繼續往下閱讀...

另，韓國瑜前晚在青年政策論壇上，有段論述兩岸關係的談話，恐也有引發爭議之虞。當時有青年提問時希望韓回答更細緻一點，對於和平協議的問題，希望韓直接說不簽和平協議，否則無法完全破除對韓「芒果乾」的疑慮。

韓國瑜回答時提到，領導者應帶領台灣趨吉避凶，台灣要發揮智慧避開戰爭，走向和平道路，要拿水果刀、弓箭、銳器，用語言去傷對方太容易了，罵人太容易了，但「目的何在？」

韓國瑜舉例強調，要講很武斷的、很攻擊性的，很廉價、很容易，「兩岸關係，王八蛋跟爸爸的關係，這夠不夠厲害？很厲害這句話，什麼叫王八蛋？我罵你王八蛋，什麼叫爸爸？爸爸，要什麼給什麼，這不是很容易講嗎？可是對你們有什麼好處？對兩千三百萬人有什麼好處？」

張善政：蔡都不敢講 才變空心菜

張善政前天受訪時被問到遭稱「張善後」，笑著說「很幽默」。他認為，韓國瑜屢拋政策，可以看出選韓當總統後絕不是另一個「空心菜」；蔡總統在二○一六年競選總統時「有講這麼多東西嗎？」韓腦袋中很多點子，很願意講出來，蔡是什麼都不敢講，所以才會變成「空心菜」，就看選民對比一下，喜歡哪一個。

國民黨立委李彥秀指出，選戰中減少犯錯是很重要，但也不能為了減少犯錯而不敢發動攻勢，反而坐以待斃。韓國瑜要做的是把政策說得更清楚，突然來一個很吸引目光的說法，大家自然會有很直接的質疑，到最後由發言人或國政顧問團來解釋，都已經慢了一拍了。

國民黨立委陳宜民認為，這就是韓國瑜的風格，比較像是拋出一個想法，選民可以做選擇，要故步自封的領袖還是要比較「跳Tone」，例如近期的青年學子遊學，在網路上討論就很熱烈。

國民黨立委陳學聖建議，韓國瑜談政策應該更精準，否則外界只看到不精準的部分，反而忽略蔡總統施政的失能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法