蔡打謹慎牌 避免失分

總統蔡英文。（記者簡榮豐攝）

2019-10-29 05:30:00

〔記者楊淳卉、謝君臨／台北報導〕距離明年選戰倒數七十四天，黨政人士表示，蔡總統選情穩定，但從中央到地方，任何「風吹草動」都有可能影響選情，不可不慎。例如港人「陳同佳案」、黨內不分區提名紛爭等，都是民進黨近來不可輕忽的事件。對執政者來說，風險隨時都在，要保持最大的敏感性與高度彈性，避免失分。

隨著總統選戰日期逼近，雙方陣營的攻防將更趨激烈，尤其哪一方犯的錯少，就減少選情失分的危機。黨政人士直陳，執政者不只要注意中央議題，很多地方議題與中央也有關聯，作為執政黨，要面對的事情非常多，因此，保持最大的敏感性、高度彈性，提早做準備或做最壞的準備，才處理得好。

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他舉「陳同佳案」為例，政府第一時間批評港府政治操作，台灣不可能配合，然而民意對此反應不佳，感受政府態度不夠積極，韓陣營更抓住這點窮追猛打，要塑造民進黨政府「拒絕收人」的印象，還拋出「如果要讓殺人犯逍遙法外，就去支持民進黨」的訴求，就是要激起民眾不滿蔡政府情緒。

黨政人士說，政府意識外界反應後，也做了調整，強化向民眾說明我方的積極作為，強調要派員至香港帶回嫌犯與相關卷證資料等，民眾就能夠接受。陳同佳案具有高度政治性，若政府處理不好，將會造成非常大的問題，因此要非常謹慎、保持高度彈性。

另，黨政人士提及，以黨內事務而言，立法院長蘇嘉全、立委蘇震清近來引發的黨內不分區提名紛爭，也造成社會觀感不佳，對政黨形象來說也是一種風險。

綠委：勿因民調領先就大意

民進黨立委李俊俋表示，相較於國民黨總統參選人韓國瑜，蔡總統個性謹慎，講錯話的機會比較少，但民進黨要擔心的，一是執政團隊、二是競選團隊，若有事情處理不好很可能擴大，競選團隊不能因為民調領先就疏忽大意。要擔心的是，大家有沒有「把事情講清楚」，不然選戰變成選「我比較討厭誰」，民主政治就失去意義。

另外，立法院民進黨團昨召開記者會，黨團幹事長管碧玲批評韓國瑜的「政策大崩壞」有三種類型，一是胡謅，二是轉彎，最後是開溜；管諷說，他們已經「罵到不知道要怎麼罵」。立委劉世芳呼籲韓回歸正軌，不要第一天講的話第二天否認，第三天再修正。

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