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韓營拋成立新移民委員會
2019-10-28 05:30:00
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜新移民後援總會昨正式成立，國民黨主席吳敦義出席，呼籲新移民票投國民黨；國政顧問團則拋出成立行政院轄下的新移民委員會，並推動「陸配取得身分證年限與外配一致」等九項新移民政策，搶攻五十萬新移民家庭選票。
國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團昨天在成立大會上，提出九項新移民政策，包含：陸配取得身分證年限由六年降至四年、成立新移民委員會、建構國家級分級分類通譯制度、推動跨國企業與新移民子女產學合作、培養新移民職業考試知能、提供華語學習環境建立數位化學習平台、發揮移民多元文化優勢培育國際人才、未納保懷孕新移民納入全民健保、初入境新移民關懷服務。
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國政顧問團總召張善政表示，台灣近年來很多新媳婦、新女婿，台灣原住民不到五十七萬人，就有原民會，新移民現在已有五十五萬多人，也應該要在行政院下設立照顧少數特殊族群的新移民委員會。
張善政指出，有人會質疑，政府機關架構有限制，沒有空間成立新部會，但政府架構應該與時俱進，應要對政府架構做修改，不要被傳統數字框著。