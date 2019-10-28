韓營拋成立新移民委員會

國民黨27日舉行總統候選人韓國瑜新移民政見發表會暨新移民全國後援總會成立大會，黨主席吳敦義出席活動，呼籲在場新移民支持國民黨。（記者羅沛德攝）

2019-10-28 05:30:00

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜新移民後援總會昨正式成立，國民黨主席吳敦義出席，呼籲新移民票投國民黨；國政顧問團則拋出成立行政院轄下的新移民委員會，並推動「陸配取得身分證年限與外配一致」等九項新移民政策，搶攻五十萬新移民家庭選票。

國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團昨天在成立大會上，提出九項新移民政策，包含：陸配取得身分證年限由六年降至四年、成立新移民委員會、建構國家級分級分類通譯制度、推動跨國企業與新移民子女產學合作、培養新移民職業考試知能、提供華語學習環境建立數位化學習平台、發揮移民多元文化優勢培育國際人才、未納保懷孕新移民納入全民健保、初入境新移民關懷服務。

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國政顧問團總召張善政表示，台灣近年來很多新媳婦、新女婿，台灣原住民不到五十七萬人，就有原民會，新移民現在已有五十五萬多人，也應該要在行政院下設立照顧少數特殊族群的新移民委員會。

張善政指出，有人會質疑，政府機關架構有限制，沒有空間成立新部會，但政府架構應該與時俱進，應要對政府架構做修改，不要被傳統數字框著。

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