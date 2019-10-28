冷眼集》一則「笑話」

總統蔡英文（中）昨出席全國同濟之友後援會成立大會，並掌舵啟動儀式。（記者簡榮豐攝）

2019-10-28 05:30:00

記者鄒景雯／特稿

不久前，一位殷實的企業家私下講了一個妙喻，內容當然來自於他的經驗與觀察。當時郭台銘尚未宣布「不選」，這位老闆嘆了一口氣說：蔡英文當選，未來可以想像，原有的問題可能多數依舊是問題，四年後會繼續擺在那裡；郭台銘當選，也許會解決一些問題，但也會產生若干新的問題；若是韓國瑜當選，則是連今後會發生什麼問題都不可想像、難以逆料！

這則「笑話」，純粹出於特定階層的單一視角，不要說三位當事人肯定有話要說，不同的族群也必然會有不同的感受。如果只把這類看法限縮為實業界對於國家政治領袖的期許，它應該具有若干警惕作用，讓所有仍在大選征戰的參選人，有面鏡子可以自我端詳，是不是有前述所描寫的遺憾？

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現有兩位總統大位的角逐者中，爭取連任並且民調領先的蔡總統，比較具有優先討論的價值，應該殆無疑義。繼續再給蔡總統四年，會不會想當然耳：該解決的問題不會被解決？這種無奈感應該是出於對過去四年蔡總統治理成效的不滿足而來；事實上，某位跑去兼任黨主席的地方首長早有類似的評論，他的公開用語是：蔡英文再當四年，大概是怎樣，你不知道嗎？台灣不會亡國，但是大家要過苦日子。一派是「了無新意」的負面表列，目的是要人喪氣。

面對失望也好，攻擊也罷，有志氣的從政者生氣歸生氣，一定要有我做給你們看的決心，不會採取只求當選就好的低標，才可能在競選的過程中，帶動團隊與選民的整體士氣，贏得光榮的勝選。否則，動員到的必然侷限於傳統支持者，無法外擴到更多元的游離選民。大家都知道，得票數多寡，攸關第二任的總統何時才將政治跛腳的時程。如果真想做點事，某些建設性的責難，非得在投票前把握當下、有效處理不可。

蔡總統多半不會服氣，可能會回嘴：我做了年金改革，這就是解決馬英九八年都不能解決的問題。但是正如邱吉爾的名言：「對政治領袖無情，是偉大民族象徵」，當政者很少能夠倖免於進步選民嚴酷的要求，必得要：歡喜做，甘願受。換言之，相較於蔡總統昨日在下鄉時希望支持者：不要傳播假消息、幫忙宣傳政績、團結所有力量爭取勝選；蔡政府本身該加油的，毋寧更為迫切。

如何重新喚起選民對於現狀可能改善的期待感，第一要務是，未來這三個月間的政務，特別是爭議性事項，例如立法院的諸多法案，主政者要有決斷，不宜一再釋出「當選後再說」的統一口徑，只求一路無事到勝選；要票之際，尚且推拖，票既到手，還會有多大的動機面對爭執？望治心切的選民必然產生「選舉空窗」的挫折，進而懷疑如何跳脫「再任空窗」的魔咒。

再一點是，面對並無能力與經驗提出治國政策的對手，現任的總統不宜採取小拇指應付的態度，輕鬆於被動隨機受訪的反脣相稽，好似跳下泥塘一起打泥巴戰，或是卯足全力到處行走宮廟，忘卻了應該主動嚴肅地闡明：還要多四年究竟要做什麼？民主國家的選舉淪為無厘頭式的嬉笑怒罵，毫無政策論辯的品質，受傷的不會只有所謂「草包」的一方。這麼做或許無礙當選，然如何能與中間選民對話？

遇強則強，是人性本能，但是遇弱不能弱，才是謙卑執政。一個能夠不斷自我惕厲、自我超越者，方能贏得敬重。希望這則「笑話」到此為止，有一天將成為令人嗤之以鼻的最大笑話。

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