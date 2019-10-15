退伍8年內列管後備軍人 僅4成受召訓

2019-10-15

立院預算中心 籲國軍提出改善作法

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國多次對我國後備戰力表達關切，立法院預算中心近期公布國防部明年度預算評估報告揭露，截至八月止，退伍八年內、可選充教召的後備軍人數為七十七萬六六六二名，卻僅三十一萬九○六七人曾受召訓，召訓率四十一．○八％，預算中心籲國軍提出改善作法。

國軍召訓義務役官兵，以退伍八年內為原則。審計部二○一四年「中央政府總決算審核報告」揭露，當時退伍八年內的後備軍人召訓率僅二十九．七八％，這次雖成長至四成一，但仍偏低。

考量防衛需求 軍方：人數已可滿足

軍方官員解釋，教召主要考量防衛需求，現行受召率與人數已可滿足。二○一四年召訓率偏低，是因當時召訓頻率為「八年四次」，導致部分後備軍人一直被召、普及率低。為此，國軍二○一六年教召原則改制為「八年二次、一次五至七日」，兼顧戰力與公平性。官員強調，後備戰力重點在於強弱，而非單純考慮召訓率。

但預算中心報告指出，國防部逐年訂定後備軍人召訓目標數，二○一四年至今年的每年實際召訓百分比，約落在六十五％至七十三％之間，今年截至八月底止，實際召訓人數僅為同期召訓目標的六十八．○九％。

多數未曾受召訓 軍事技能恐漸流失

預算中心擔憂，我國列管後備軍人召訓比率偏低，實際召訓人數和所訂目標差距甚遠，多數後備軍人未曾受召訓，軍事專長技能恐漸流失。國防部回應，未來防衛後備兵力以志願役退伍官兵為主、軍事訓練役男為輔，並納入漢光演習及戰備任務訓練，有效提升整體戰力。

但民進黨立委蔡適應認為，軍事訓練役男役期僅四個月，所學專長恐在退伍一年後生疏，國軍除應考慮提升受召率、調整召訓時間與頻次，也應增加後備單位資源與預算。

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