賴系子弟兵林俊憲看板 掛出蔡、賴合照

2019-10-13

「蔡賴配」呼之欲出?

〔記者洪瑞琴／台南報導〕二○二○總統大選，民進黨「蔡賴配」呼之欲出？賴系子弟兵的南市立委林俊憲競選宣傳看板，搶先掛出跟總統蔡英文、前行政院長賴清德的合照，引起基層想像空間，一般預料，賴清德在十月底訪美助選行程返台後，對民意勸進「蔡賴配」將有所回應。

林俊憲說，「蔡賴配」是民進黨最強組合，也是基層期待大團結的主流民意，為「總統當選、國會過半」取得二○二○大贏，尤其台南鄉親非常期待賴前院長在這場選戰中，一定要扮演重要關鍵角色，而賴前院長在為國家、為民進黨的團結上展開具體行動，也將啟動訪美行程為小英助選，他與基層支持者樂觀其成。

據了解，賴清德啟動訪美助選行程，在美國小英後援會為蔡英文助選演講，爭取台僑全力支持小英競選連任，首站將於十六日早上（美國時間十五日晚上）參加美國北加州造勢大會。這也是賴在黨內總統初選後的首場公開政治活動，「復出」的起手式，在此敏感時刻，林俊憲掛出和蔡、賴合照的競選看板，更讓基層對「蔡賴配」呼聲高昂。

綠營人士認為，「蔡賴配」有助提升民進黨團結，也是最大勝選力量，雖然總統副手是「虛位」象徵，但賴清德在初選後，仍然放大氣度全力支持小英，有助凝聚整體戰鬥士氣，而且在民進黨內「中生代」崛起競爭之下，如果蔡英文是最佳台灣隊隊長，賴清德在此戰役也將是最強投手，未來才有機會更上層樓。

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