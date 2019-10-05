冷眼集》為韓助選的方法

2019-10-05

記者鄒景雯／特稿

一個多禮拜前，中國國務委員兼外長王毅在紐約，與吉里巴斯總統簽署復交公報，有駐美記者當場提問：中國連續奪取台灣的邦交國，台灣內部認為這是在協助蔡英文連任？這個問話惹毛了王毅，連續回斥「這是什麼邏輯？」

王毅當過將近五年的國台辦主任，在此之前是中國駐日本大使，不是沒跟自由世界接觸過，在若干與之打交道的人士口中，甚至還是個具有開明成分的政治菁英，怎麼可能搞不清楚這是什麼邏輯？何況，這不只是邏輯問題，這是現實情況，習近平政權被美中大戰打昏頭了，根本忘了毛澤東一九三八年所頒共產黨「實事求是」的核心教旨。

為什麼拉走中華民國的邦交國是在為蔡英文助選？答案再清楚不過，首先，所謂的「兩岸」關係，是把中華人民共和國與中華民國視為是一種特殊關係，中共並且一再堅持「不是」國與國關係，因此在「外交」體系之外，另外成立對台系統，由中共中央對台領導小組指揮中共中央台灣辦公室以降，處理涉台工作。兩岸關係要好，對台系統的發言權必然要大，如果外交系統上了第一線，來對壘中華民國，就亂了套，不但成了零和遊戲，還凸顯了國與國的鬥爭，等於自我消滅「兩岸」關係。眾所周知，兩國關係與兩岸關係，在台灣構成了綠與藍的分野。如果綠長，自然藍消。

以上是邏輯問題。再在現實層面，台灣民意對於中國的認知，特別是好感度，六十年來呈現的是個變動曲線，主要隨著中國的鷹派或鴿派當道而移轉，王毅奉命消滅中華民國的友邦，理當承認是傷害台灣人民的感情，證實中華人民共和國不是一個和平交流的好對象，則力主改善兩岸關係的國民黨，立即失去政策論理的正當性，這不是豬隊友，又是什麼？

中國共產黨很早就已經決策定調，以「挺韓」做為介入台灣二○二○的內涵，甚至不惜拋棄李克強、汪洋的好友郭台銘。既然方向是明確的，就得接準台灣的地氣，採行的方法才可能有效。台灣選民的脾胃到底如何？其實，在中國有龐大投資的郭董早就講了實話，郭說：香港反送中的問題無法解決，讓國民黨很難選；這麼道地的選情分析，中國居然捂耳不聞，或者無法上達天聽，甚且還另興外交戰，要不是中國挺韓是假的，就是中共安定內部、反擊美國已經焦頭爛額，既顧不了對台灣造成的震盪，也無力分析韓國瑜這個產品的定位業已變異，二○一八年的助選模式不再適用。

怎麼說呢？去年高雄市長選舉的韓國瑜，裹在層層包裝中尚未啟用，可以發動訊息戰；明年總統大選的韓國瑜，是個開封使用的二手貨，需要以質地來開創口碑，換言之，北京若真要為韓國瑜助選，最佳的辦法不假外求，就是從中國的形象洗清開始。怎麼著手？套用前述郭董不選時喟嘆的反送中問題，眼前，香港還頒布什麼「禁蒙面法」？中南海若火速叫停，撤換林鄭月娥，給港人消氣；由北京下令逐步回應五點訴求的剩餘四項，以解除街頭上的敵意螺旋；即使是最「艱難」的落實雙普選，若能提出具體時間表，並立即啟動首階行動，則效應必然會馬上擴散到國民黨的選情上。

在台灣，誰都知道這是說真話，但是在中國，肯定多的是王毅們，永遠想不透「這是什麼邏輯？」所以說，國民黨這回根本就不必選了。

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