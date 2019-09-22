吳敦義：20年來經濟最差 蔡英文一直吹牛

2019-09-22

〔記者施曉光／綜合報導〕國民黨主席吳敦義昨參加台中清水紫雲巖主辦「台灣寺廟金蘭會」會員大會受訪時，抨擊蔡英文總統一直在吹牛，說自己是二十年來做最好，「對不起喔！二十年來她經濟最差！國際關係也最差、斷交的最多，有什麼好可以吹牛皮的？」

「國際關係也最差、斷交最多」

吳敦義指出，他在民國九十八年接任行政院長時，第二年就達到十．六三％的經濟成長，之後還有三．八％、四．○二％，蔡英文現在則是一趴或二趴多，就算超過二％也沒辦法吹牛說自己是二十年來最好，「都是最壞的！哪裡能算好？」

吳敦義接著又說，馬政府時期只少了一個邦交國甘比亞，蔡英文執政後邦交國卻一直變少，過去國民黨執政時的瑞士洛桑國際管理學院國家競爭力評比，從全球第二十三名進步到第八名、第六名，蔡英文執政後排名第十六、十七名「就高興得不得了」，他希望蔡多用智慧，不要用嘴巴亂講，無論是經濟成長、治安好壞、兩岸關係都可以比較。

對於綠營打算推動「中共代理人法案」，吳敦義說，「坦白講，蔡英文女士才是天字第一號的中共代理人」，蔡英文的主張無論是明獨或暗獨，都等於「以獨引統」，可能導致對岸武力統一。

此外，因應明年總統大選，國民黨規劃按照行業、社團類別幫總統參選人韓國瑜成立至少六十多個國內後援會，同時為強化韓國瑜政策牛肉與各行業別、社團的意見連結，藉此爭取認同與支持，韓國瑜國政顧問團相關對應領域的政策組別將透過座談會蒐集意見，納入政策白皮書。海外部分，藍營則預估海外後援會總數將至少達到三十個。

十月開始，將進入一連串藍營可以配合造勢活動的重要節日，十月十日「雙十節」，十月廿五日「台灣光復節」，十月卅一日「蔣公誕辰紀念日（榮民節）」，十一月則進入「黨慶月」，國民黨將配合大選步調規劃相關造勢活動。

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