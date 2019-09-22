卓榮泰：總統選情穩定 立委目標過半

2019-09-22

〔記者陳鈺馥、劉濱銓／綜合報導〕民進黨主席卓榮泰昨接受電視專訪談及總統及立委選情表示，總統選情只能說「現在是穩定，絲毫不敢樂觀」，各方力量最後是集結或分裂，目前還沒有定論。卓並分析，若前行政院長賴清德投入選舉，將可帶動民進黨南部立委選情。

蔡英文總統近期下鄉時，都會積極打出政績牌，強調政府近來的施政作為，昨到南投市配天宮參拜時，也向民眾說明政府減稅、吸引投資，防疫非洲豬瘟及經濟成長居亞洲四小龍之冠等成績，並強調提出加碼長照2.0經費到四百億元，希望對長輩提供更好的照顧，獲得在場民眾熱烈回響。

對於「蔡賴配」是否還有可能？卓榮泰提及，目前任何可能性都存在，他們聯繫都存在且在進行，賴前院長要怎樣幫助這場選舉，什麼樣位子或什麼樣工作，這是以後的問題，他一定會拜託賴投入選舉。

賴若投入選舉 有利南部立委選情

卓榮泰認為，立委選舉中，賴可以帶動南部很多立委選情；至於蔡總統找什麼樣的副手，那完全是蔡總統權利，也應留給總統一個空間。

在立委選舉方面，卓榮泰評估，立委席次目標要過半，不分區立委一定要有十七席以上，不分區目標設定在十七、十八席立委，接下來會進行不分區立委排序，之後就是整個大規模選戰白熱化的時候。

卓榮泰表示，民進黨現在六十八席立委中，有四十六位競選連任，扣掉十八席不分區立委，競選連任比例相當高，都集中在雲林以南縣市，選情大概沒什麼問題，僅幾個選區再做更大努力。

卓榮泰指出，民進黨台北市立委目標訂在五到六席，北市現有兩席，加上林昶佐一席，希望高嘉瑜、阮昭雄、許淑華現任三位議員能搶下一席至二席，吳怡農、謝佩芬等徵召人選若能搶下一席，全力衝刺下大有可為。

在台中市立委方面，卓榮泰形容，台中是一個政黨合作的示範區，除了洪慈庸外，有與台灣基進合作推出陳柏惟，去挑戰顏家系統。北北屯區也找了卅九歲「生醫博士」莊競程，希望這三個人成為政黨合作模式，打一場與過去不一樣層次的戰爭。

卓榮泰說，總統選舉會完全以總統競辦為主軸，黨部會把比較多精神，放在立委選舉上，未來總統與立委的競選總部，在各地方都要合而為一，必須做到合作、分工、執行三件事，共同打贏這場選戰。

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