掉300萬風波 民進黨廉政會要陳明文說清楚

2019-09-12

〔記者楊淳卉、黃捷／台北報導〕身兼民進黨中常委的民進黨立委陳明文日前於高鐵遺落三百萬元現金，引發社會關注，民進黨廉政委員會將啟動調查，預計廿五日召開廉政委員會會議，請陳明文向廉政委員會說明。廉政委員會主委邱駿彥昨受訪表示，陳明文向廉政會表示，若需要處理，他會充分配合、主動說明。

陳明文稱將充分配合

民進黨發言人薛呈懿昨於中常會後轉述，民進黨主席卓榮泰於會中表示，目前這個案子是嘉義地檢署主動分案，也有其他人士提出告發。總統蔡英文也表示過意見，讓司法來調查更為清楚，當事人有機會向社會更清楚說明，透過司法程序來證明，對社會各界充分說明，這也是陳明文負責任的態度。

卓榮泰說，陳明文昨天沒辦法出席會議，希望他擇期主動向廉政委員會主委邱駿彥說明，也希望廉政委員會儘速有清楚的態度與程序。第一是為了確保黨內廉政委員會處理的機制明確存在，且運行良好；第二，針對社會現在關心的議題，民進黨採取正面受理的態度，讓國人清楚瞭解，民進黨是十分正式地來看待這個案子。

卓榮泰也補充說明，依照廉政會的處理程序，一般有類似、疑似的情形發生，他們都會主動調查，但本案還沒有立案調查，一旦立案之後，將來進行到起訴或審判時，廉政調查程序就會停止，等待法院進一步確判。

對於這起高鐵掉錢案，曾督導洗錢防制業務的法務部政務次長蔡碧仲，在第一時間表示很多人以分次提領規避通報，被質疑替陳護航、開脫。

蔡碧仲否認為陳護航

蔡碧仲昨強調，當天是在記者節媒體餐敘席間聊天，私底下的玩笑話，他從未針對三百萬元風波接受過媒體採訪，怎會有護航、教導老百姓規避洗錢防制法的問題？

對於外界指蔡與陳明文關係密切，蔡說，他執業律師廿年，不只幫過陳辯護，還替張花冠、許多公務員及警察打官司，都是替被告爭取應有權利；他已年過花甲，難道以前認識的朋友，在當了政次後就要切割？這不是做人的道理。

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