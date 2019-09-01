傳連署書已近30萬份 王金平：連署足夠 不代表會獨立參選

2019-09-01

〔記者蘇金鳳、詹士弘／綜合報導〕外傳前立法院長王金平參選總統連署已超過廿八萬份，目標四十萬份，王金平昨表示，他不知道有多少，但即使連署足夠也不代表會獨立參選，此為兩碼事。究竟是否會獨立參選？他說「看上天如何安排」。

至於是否擔心在郭柯關係中會被邊緣化，王金平表示，「若獨立參選，那有邊緣化問題」，三個人要如何，志同道合及同心協力比較要緊。外傳郭台銘找侯友宜的二哥侯明鋒搭檔，王金平則說「是好人手，如果能找到很好」。

宗教聯盟黨主席朱武獻結合宗教界昨天在台中市舉行「台灣宗教敬天祈福大法會」，王金平受邀前往祈福，朱武獻及前高雄市議員蔡媽福等人陪同，現場很多支持者高喊「王金平當選」。

傳出參選總統連署書已達二十八萬份，王金平昨天受訪時表示，他沒有發動連署，不知道有多少份，是很多好朋友自動發起，可說是遍地開花，但也不是全面連署，他連宗教聯盟都沒有拜託，回收應該是不少的；此時旁邊支持者表示，「快到三十萬」。

至於是否會獨立參選，王金平說，「看上天如何安排」，現在講這個他講不出所以然來；連署歸連署，如果真要參選，要正式向相關單位登記，但現在還不到時候，「儘管連署如此多，不代表就要獨立參選，此是兩碼事」。

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