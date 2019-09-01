藍營陷分裂危機 基層怨吳敦義只顧自己

2019-09-01

〔記者陳昀、施曉光／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘傳出將脫黨參選總統，藍營分裂危機激起國民黨基層焦慮，黨內人士埋怨，眼睜睜看「郭柯王」成形，黨主席吳敦義只會喊話「可能開除黨籍」卻沒有實質作為，國民黨文傳會對「黑韓」幾乎毫無反擊，卻為了吳敦義挨批大動作回應，令人感嘆，吳敦義只在乎他自己。

質疑吳轉換目標 不顧總統選情

黨內人士抱怨說，韓國瑜代表參選後，「黑韓」傳聞頗多，韓國瑜也多次籲請吳敦義出馬整合，黨中央一直沒有實質回應，結果前幾天台北市長柯文哲說了句「吳敦義師心自用，把一盤好棋搞到無解」，文傳會竟大動作發新聞稿叫柯閉嘴，不幫韓國瑜擋箭，只一心護著吳敦義，也令人感嘆，吳敦義只在乎他自己。

黨內人士指出，二○○八年前總統馬英九第一次競選總統時，不但有金溥聰幫忙操刀，時任國民黨主席吳伯雄也從旁協助，立委佈局也會考量到馬的整體選情；如今大家看不到吳敦義的立場跟想法，眼睜睜看著「郭柯王」成形，吳只喊話說「可能開除黨籍」，卻沒有預防跟危機處理，這樣的態度難道不是默許？

黨內表示，馬王政爭、民進黨過半都讓大家發現掌握立法院才是重點，能真正牽制行政權，現在基層也有不少人質疑，吳敦義難道是轉換目標而不顧總統選情？但只要國民黨總統大選一輸，矛頭勢必指向黨主席，立委選情也未必如想像樂觀，這如意算盤恐怕打錯了。

韓台北競辦開銷 黨中央全買單

雖然黨內對吳的做法有質疑，不過，吳敦義近期加碼幫韓買單承租北部競辦。國民黨中央除提供中央黨部五樓約三十坪的空間，做為韓國瑜個人的北部專屬辦公室，在吳敦義拍板下，就連原本由韓國瑜競選辦公室自行向中投公司租用、位於中央黨部十一樓的北部辦公室，其租金及管理費也全部由黨中央買單，合計每月二十餘萬元的開銷，韓辦不用花到一毛錢。

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