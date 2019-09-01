身處白色巨塔 侯明鋒性格豪邁

2019-09-01

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒，被傳為鴻海創辦人郭台銘參選總統的副手熱門人選。侯明鋒前天自日本返回高雄，神隱未接電話。高醫昨表示，院長一直以病人健康、教學及研究為重，謝謝大家關心。

外科名醫 被稱「南台乳癌第一刀」

侯明鋒為外科名醫、乳癌權威，最高紀錄一天有三百多診，有南台乳癌第一刀稱號。侯明鋒與郭台銘認識的淵源，正是永齡基金會推動的「永齡華人抗癌聯合行動」，侯明鋒擔任其中一項研究計畫主持人。今年五月十一日，當時投入國民黨總統初選的郭台銘出席永齡華人抗癌聯合行動週年記者會時，侯明鋒也出現在記者會，郭不僅授旗給侯明鋒，侯也大讚此計畫對病人、醫師、台灣生技發展非常正向。

永齡基金會 抗癌研究計畫主持人

侯明鋒任職高雄市大同、小港醫院院長期間，私下常出席媒體聚會，會唱歌還搶付款，常跟記者打成一片，在白色巨塔頂端擁有豪邁性格。

二○一四年高雄氣爆期間，侯明鋒擔任大同醫院院長，半夜要求救護車第一時間載回燒傷病患，讓醫師、護理師及社工徹夜安撫病患與家屬，成為媒體焦點。而行醫近四十年，每天清晨六點半固定巡房，除了研討會等公務行程，幾乎未曾間斷。

侯明鋒在政壇還有一位知名的弟弟、新北市長侯友宜。侯明鋒去年接受本報專訪曾指出，多年來只在八仙塵爆後打過一次電話給弟弟，告訴弟弟「一定要代表政府慰問醫院工作人員」，當時侯友宜擔任新北市長朱立倫的副手，全台跑透透協調傷患賠償事宜。

而侯友宜擔任警政署長時，侯家兩兄弟曾在聊天時打趣說，一個拿刀、靠女人吃飯，一個拿槍、捉壞人吃飯，如果天下沒女人、壞人，兄弟都沒飯吃了。

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