韓朱配聲浪起 朱立倫：不求任何位置

2019-08-31

〔記者陳昀、施曉光／台北報導〕國民黨立委江啟臣日前拋出「韓朱配」構想，前新北市長朱立倫昨天受訪表示，他不要求任何位置，願做國民黨總統、立委候選人的助選員。朱也在臉書貼文重申「成功不必在我，但成功一定有我」的立場。

朱指鬼門已關 盼同志以大局為重

被問到是否可能擔任國民黨總統參選人韓國瑜的副手？朱立倫表示，他從頭到尾都堅持「莫忘初衷，團結勝利」，不要求任何位置，明年大選他願到各地幫立委輔選，當國民黨總統、立委候選人的助選員。

朱指近日國民黨似乎遭遇空前亂流，紛擾還未結束。他並感嘆，民進黨初選結束，可以像三秒膠一般立即團結整隊，鞏固選戰佈局，但國民黨直到現在還在談整合，農曆七月結束，鬼門已關，希望一切也能回歸正常，大家都能以大局為重。

韓9.8新北造勢 朱是否現身受矚目

韓國瑜陣營九月八日將在新北市舉辦第一場自辦的大型造勢活動，韓陣營人士指出，主旨就是「從新北出發」，除了新北市為全國最大票倉，也因為韓國瑜的故鄉就在新北市。至於這場在新北市的造勢活動，是否與「韓朱配」有關？韓陣營人士似乎意在言外，「你看朱立倫那天會不會來，就知道了！」

韓陣營人士澄清說，這兩天有關「韓朱配」的話題，並非韓陣營所策畫，只是立委的個人行為，事前沒有與韓陣營取得默契。

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