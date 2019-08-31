潘恒旭辭官輔選 幫韓國瑜操盤「空軍」

2019-08-31

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市觀光局長潘恒旭已向市府提出辭呈，將到國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室，幫韓國瑜操盤「空軍」；高市府昨天傍晚發布人事，潘恒旭請辭獲准，於九月一日生效，職務暫由副局長邱俊龍代理。高雄市議員批評「落跑也會傳染，韓國瑜落跑，他的官員也一個個落跑」。

議員批官員隨韓 一個個落跑

褒貶兩極的潘恒旭，任內爭議不少，也創造極高的網路聲量。潘恒旭原擬做到國慶日後，但因韓國瑜選情低迷，在韓要求下，提前於九月一日向韓國瑜競辦報到。潘恒旭到韓國瑜競選辦公室後，將負責他最熟悉的網路及媒體「空戰」，但能否複製去年成功的經驗，仍待觀察。

對於韓國瑜的總統大選策略，潘恒旭認為韓是台灣最了解底層的人，接觸很多運將、攤販、小市民，這些人都被韓國瑜的「莫忘世上苦人多」感動，所以選舉策略會朝這個方向。

潘：永遠是高雄觀光義工

潘恒旭強調，自己有豐富的選舉經驗，這應該是人生最後一次助選；對於民進黨批他是「落跑局長」，他表示，「基本上我還是常駐高雄，且永遠是高雄觀光的義工。」

民進黨市議員簡煥宗批說，韓國瑜當高雄市長三個月就想選總統，大家都以高雄為跳板，當初高雄八十九萬人支持這樣的新政府，現在大家應該把韓國瑜下架；而韓落跑，官員也一個個落跑，有的去選立委（指前社會局長葉壽山辭職參選屏東立委）、有的去幫他選總統，罷韓行動一定要持續。

民進黨議員陳致中也表示，「原來，落跑也會傳染」，上梁不正下梁歪，市長、局長相揪落跑！

除潘恒旭外，高雄市政府昨也宣布環保局長袁中新因照顧九十四歲父親病況，以家庭因素請辭，於九月二日生效，職務暫由副局長吳家安代理。

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