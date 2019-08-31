親民黨「門票」給誰 柯文哲：宋說了才算

2019-08-31

〔記者沈佩瑤、陳昀／台北報導〕台北市長柯文哲是否選二○二○總統，態度曖昧，他日前接受雜誌專訪才鬆口，九月十七日之後，「若（郭台銘）沒有（去登記），就很難，剩下去跟老宋（親民黨主席宋楚瑜）商量，看他要不要提名我。」昨卻傳出親民黨有意將政黨提名的門票給郭台銘，柯雖強調，這要宋楚瑜說了才算，但也坦言，對方要不要給那張門票，「不是我們自己可以決定。」

親民黨：鬼月已過 大家應該坐下來談

對此，親民黨組織部主任回應說，還沒討論過「門票給誰」，但宋跟「郭柯王」的核心理念一致，鬼月已過，秋後起義是好時機，大家應該坐下來談。

距參選連署登記截止倒數十八天，柯文哲接受《天下》專訪被問到二○二○年是否競選大位時談到宋楚瑜，並做上述表示。柯還拿在台大醫院急診室的經歷，強調「因為我是急重症科」，都是在最後一秒下決定，沒有把話說死。

但親民黨台中市議員段緯宇昨卻透露，地方幹部接獲消息，親民黨要支持郭台銘，並準備給郭「門票」，如此郭台銘表態參選的時間就可延後，不必急著在九月中登記連署。

柯文哲受訪時驚訝地數度問「確定嗎？」得知是親民黨的台中市議員所說，柯不以為然表示，「親民黨這件事情，也不是哪個議員講了算數，聽聽就好」，除非老宋出來講，還煞有介事地開個親民黨大會，所以再講吧，「一個人這麼說，常都是放風聲。」

至於九月十七日總統參選連署登記日截止是否為他的底線？柯說，過了十七日沒有去登記，就只剩下親民黨政黨推薦，「但那完全操之在人，不是操之在我。」

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