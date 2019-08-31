新聞解讀》郭董已「看日子」

2019-08-31

記者鄒景雯／特稿

農曆七月過完了，參選大勢隨之逐漸塵埃落定，郭董的意志超越了與國民黨之間的感性，按照民間習俗，他已經在「看日子」，即將於不久宣布連署參加二○二○大選，這次總統大位競逐的「三腳督」架構幾乎業告確立。

郭台銘的決定，也算是讓柯文哲舒了一口氣，不必被趕鴨子上架，還得向親民黨借牌，可以「放心」去慢慢準備二○二四，同時在現階段「專心」進攻立法院，先期取得一定比例的國會發言權。

從十一月的延長賽，提前到九月就掀底牌，郭陣營當然做過綜合考量，不過就客觀條件來說，提早就定戰鬥位置，有助於整理部隊、形成隊形、集中目標，這個起手式攸關郭董能否再造聲勢，進而成為具有威脅性的對手。

畢竟，郭台銘自七月十五日國民黨初選揭曉，隨之暫離戰場、出國沉澱，並未持續添薪保溫，即被不少人認為是中斷了能量，再回頭，得重新開機起動，十分可惜。同理，若繼續按兵不動，被動等待「換瑜」，是不是更加蹉跎機會，成為迫使當事人必須決斷的很大因素。特別是，韓郭雙方這段期間並不乏交換意見的管道，韓家表明堅持參選的力度，恐怕也使郭董認知「備案機制」要自然出現的難度不低，儘管韓國瑜的聲量確實在日漸耗損之中。

郭台銘的大方向已經可見，剩下的細部方案可以一直琢磨、講究雕工下去，眼前就是要選個黃道吉日擊鼓出征，其實翻開農民曆，「好日子」掐指可數，已經不必再盲目猜測。針對蔡韓郭的三角競逐，基於理論上柯選分綠票，郭選分藍票的認識，中國國台辦已經對台灣內部的協力者、代理人全面發送兩道口令，那就是「團結勝選」、「大局為重」，看看近期國內有哪些人表態呼應，即可找出脈絡。不過，這個「指定」能夠延續多久？在實際操作上要如何拿捏？較之過往的經驗，遇到國民黨就捧，這次國民黨階級分裂，則是中國涉台系統的新挑戰，相當值得觀察。

以選總統的格局，郭台銘是否能雄踞一方，關鍵在他如何設定兩岸、國防、外交政策光譜上的位置，如果說蔡英文親美、韓國瑜傾中，郭董又是什麼？他肯定會說站在兩人中間，問題是朝哪一邊多靠一點？例如他在初選時提出一個是中華民國，一個是中華人民共和國，這較會侵蝕蔡英文的游離票；又如他在中國擁有龐大資產的現實，至今沒能給個一乾二淨、取信於民的斷然處置，則可能遭到蔡韓兩方挨打，甚至不排除對岸也踹上一腳，已可預見。

然無可否認的，兩人對決與三人互尬，後者的複雜度升高，包括蔡英文在內，特別是原有的「現任優勢」如何在兩面、三面受敵下獲致確保，執政團隊應該不會到現在還胸中沒譜才對。

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