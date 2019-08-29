總統︰有實力才能讓中國霸權忌憚

2019-08-29

美國退伍軍團協會年會 錄影演說談軍售案

〔記者李欣芳／台北報導〕美國國務院上週批准出售台灣六十六架新一代F-16V戰機，蔡英文總統在美東時間廿七日以錄影方式在「美國退伍軍團協會」第一○一屆年度全國大會上發表談話表示：「我們採購軍備不是為了要引發衝突，而是我們大家都明白，實力才能讓霸權有所忌憚。」

蔡總統指出，面對中國戰機跨越台海中線並穿越我們的領空，情勢不容我們對其意圖抱持天真，沒有準備好保護自己，就無法阻止侵略。我們必須清楚展現，堅定捍衛自由、民主和生活方式的決心。

美國務卿出席年會

美國退伍軍團協會年會在印地安納州首府印地安納波利斯市的協會總部舉行，與會貴賓包括美國國務卿龐皮歐、美國退伍軍團協會總會長賴斯塔德及我國退輔會副主委李文忠等人。

蔡總統說：「只要我在位一天，台灣絕對不會向壓力屈服！」不過，這個挑戰我們無法獨自面對，勢須全球理念相同國家的支持。幸運的是，由於美國退伍軍團協會等組織的支持，台美關係得以更加堅實，而過去一年來，已經看到許多重大的進展。

蔡總統表示，美國繼出售台灣新型M1A2坦克與導彈後，上週又正式同意出售新一代F-16V戰機。這些軍售案代表我們的國軍官兵很快就能駕駛M1A2坦克保衛我們的海岸，並飛馳F-16V戰機捍衛領空。

蔡總統指出，身為中華民國台灣總統，她要告訴各位，我們的目標是一致的，絕不會尋求和中國發生衝突，但請中國尊重我們的民主制度，絕不會刻意挑釁中國，但也不至於對中國的企圖天真無知。我們將繼續與美國及全球其他理念相同的國家攜手合作，確保本區域數十年來享有的和平得以存續下去。

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