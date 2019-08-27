結盟攻大位？ 柯文哲的算計

2019-08-27

記者沈佩瑤／特稿

國、民兩黨總統參選人出線後，台北市長柯文哲突然高分貝砲打藍綠，積極尋找參選的正當性，由於動機被看破，民調也沒起色，柯轉向拉攏鴻海創辦人郭台銘，甚至數落多年好友蔡衍明當成投名狀，目的在組台灣民眾黨進軍國會，沒想到成立大會風光，「民眾」卻不買單，臉書按讚數三週狂掉十萬；而今柯失去「郭柯王」結盟的主導權，只能私下積極拉攏非韓藍軍，為的就是延續自己的政治生命。

柯八月拋出組黨震撼彈，對是否參選仍未鬆口，但民眾黨至少將提名十席區域立委和不分區立委名單，除了衝擊目前立院「兩大兩小」的政黨結構外，更可能牽動二○二○年總統選情。儘管柯曾在專訪中得意表示，要向天下徵才，「一狗票來報名」，但他去年推派子弟兵陳思宇挑戰北市立委補選慘遭滑鐵盧，顯見柯光環再亮，也僅「獨善其身」，是否能有效轉移，備受考驗。

組民眾黨 柯粉不買單

目前時代力量幾近分崩離析，但柯組黨後，臉書粉絲團退讚數「逆勢成長」，尚未獲內政部核准的民眾黨行情同樣走下坡，呈現「還沒出道就先過氣」窘境。

適逢郭參選國民黨黨內初選失利，柯陣營趕緊遞出橄欖枝，柯更多次公開誇讚郭是最接近他心中的總統標準，藉著郭台銘找王金平「談談」契機，「郭王柯」三人結盟看似順水推舟，但在本月廿三日上演同框秀後，王揚言參選到底，郭陣營也喊出「相信命運掌握在自己手中」。

蹭郭拉王 盼拉抬聲勢

擅長空戰的柯文哲，想藉組黨將空軍轉陸軍，蹭郭拉王企圖拉抬民眾黨聲勢，放低姿態積極「配合」讓郭陣營主導，拿身段換資源意圖明顯，如今柯口口聲聲「專心市政」所以不參選，但民眾黨之興亡維繫著柯的政治生命，大選結束前，「黨主席」的聲音恐比「市長」大很多。

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