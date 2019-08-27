結盟攻大位？ 王金平的隨緣

2019-08-27

記者邱燕玲／特稿

一直到前天，王金平對外仍表示他「參選到底」，但如果你問他要如何個參選到底法，他會回答「我也不知道」、「以後再說」，看似無招勝有招，實際上王早就看出韓國瑜會持續往下掉的趨勢；但他自己究竟能不能選、會不會選，歷經政治上多次擦身而過的經驗，王也了解非操之在己，說「隨緣」，既是他的實話，也是政治現況。

韓國瑜有沒有能力承擔總統大位，只要心中無恨、腦袋清楚的人都很明瞭。民調高不代表有能力，「德不配位」不只是一句成語，更是檢視總統參選人的基本條件。可悲的是，多數國民黨人昧著良心、編織著韓總統的當選美夢，連促韓認真、正常選舉的諍言都避而不談，跟著毫無中心價值的韓風裝瘋賣傻，由此也更顯新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕不接地方競選總部主委的難能可貴。

提名韓 如裝自殺炸彈

韓國瑜的過去種種雖然荒唐，但並非評斷他的唯一條件，重要的是成為總統被提名人後，其言行舉止是否足以讓人信服，是否洗心革面，正常地擘畫國家藍圖，提出競選主張。可惜的是，韓仍選擇讓他當選高雄市長選舉的那一套手法，以不存在的內容製造假話題，沒有具體的政策，只有虛假的聲勢，提出的「賺大錢」主張，最後應該只有他自己一家賺到。

好戲現在才正要上場

王金平也很清楚局勢會如何發展，國民黨提名韓國瑜，猶如裝了自殺炸彈，引爆的那一天最終會到來，他不一定喚得醒裝睡的人，也只能不時地向國民黨提出警告；不過，情勢正如王預期的發展，獲黨提名後，韓國瑜的支持度確實往下滑，而此時與郭台銘、柯文哲合作的契機也就這樣出現，未來究竟會如何演變，誰也無法說準；只能說，好戲現在才正要上場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法