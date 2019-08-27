獨立參選 9月17日前須申請為被連署人

2019-08-27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕鴻海董事長郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平三人，是否結盟角逐二○二○總統大位，備受外界關注。據中選會選舉時程，未獲政黨提名的獨立參選人，須在九月十七日申請截止日前，向中選會申請為總統選舉被連署人，否則將無緣總統大選。

郭柯王結盟進軍二○二○態勢日趨明朗，針對第十五任總統、副總統選舉工作時程，中選會選務處長謝美玲昨受訪表示，九月十三日至十七日五天期間，開放受理申請為總統、副總統選舉被連署人。

謝美玲指出，未獲國民黨、民進黨、親民黨等政黨提名，而有意願參選總統的人，依法須經連署方式取得參選資格，最慢須在九月十七日以前申請為總統被連署人，中選會將在隔天的九月十八日，公告總統、副總統選舉被連署人有哪些人。

謝美玲並提醒，申請人應繳交一百萬元保證金，在九月十七日前至中選會辦理，若無法親自前來，可委託他人代辦。依「總統副總統選舉罷免法」規定，本次連署通過門檻須達二十八萬三八四人連署，若屆時連署人數不足十四萬一九二人，將沒收一百萬元保證金。

「連署書最晚須在十一月二日前送交中選會！」謝美玲說，總統、副總統選舉被連署人名單公告的次日起、四十五天內，此期間內可展開連署，連署書上須貼有連署人本人國民身分證正面影本，若出現偽造情事，將會依法剔除，連署書送件截止日為十一月二日，受理後不得補件，亦不能撤回。

據選舉時程，十一月十三日前，中選會將公告總統、副總統選舉的連署結果，無論是否通過二十八萬連署人門檻，官方都會發函通知被連署人，若達到法定連署門檻，中選會將發給被連署人完成證明書。

親民黨、時力 也可直接提名

除了連署途徑外，郭柯王陣營也可透過政黨提名管道取得參選總統的入場券。明年總統大選除了民進黨、國民黨外，親民黨、時代力量因上次立委選舉政黨票獲六％以上，也可自行推薦正、副總統候選人，其中，郭台銘、王金平與親民黨主席宋楚瑜維持友好的關係，加上柯文哲與時力部分要角關係匪淺，均增添第三勢力合縱連橫的想像空間。

謝美玲提及，十一月十八日至廿二日期間，正式受理總統、副總統選舉候選人登記之申請，由政黨提名及通過連署法定門檻的參選人，皆須在這段期間向中選會完成登記。

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