結盟攻大位？ 郭台銘的主導

2019-08-27

記者陳柔蓁／特稿

鴻海創辦人郭台銘的政治下一步引人矚目，初選落幕以來，他還沒鬆口是否要選總統，只說「捍衛中華民國自由民主的決心，永不改變」，並對公眾展現他的國際連結能力、永齡基金會成立青年平台、要落實在初選時協助各地方發展的承諾；郭陣營的娘子軍們頻繁在媒體發言、政論節目上刷存在感，雖然理由都是「要當中華民國最強外掛」，但「司馬昭之心，路人皆知」。

尚缺合理的參選動機

「郭台銘就是要選啦！只缺一個合理的理由，而且他一定要做正的。」這個理由不只是「要選就要贏」，而是這個勝利是要由郭主導的勝利。八一八先從台北市政府傳出桃園結義破局，八二三音樂會則由郭陣營先發布消息、柯證實，郭柯王三人才成功在媒體前曝光的做法，可見端倪。

觀察家打趣說，郭台銘缺乏當時推動他出來參與國民黨初選的「媽祖託夢」更強烈的意象，來合理化參選動機。事實上，郭陣營正在找一個說服群眾「我會贏」的理由，雖然擁有國民黨初選加持合理性的韓國瑜漏洞百出、不少韓粉出走，但郭對此遲不回應，因換瑜的主控權不在自己手上，且國民黨在初選時真的讓郭太難看了。

郭柯王合作所獲得的民調支持度越走越高，遲未發布是否結盟，是因三人都想要當總統，並且正在盤點，以求在政治光譜中吸收最多支持者。聯電榮譽副董宣明智公開表態挺郭，鴻海也支持創辦人的決定，代表部分經濟藍、知識藍、科技藍的票源歸隊。

與中國關係仍是隱憂

然而，郭台銘最大的挑戰是他一手創辦的鴻海，即使他已經交棒，鴻海在中國有三十餘座廠、七十五％的產能，郭台銘公開表示「是我為中國拚外銷、給中國飯吃」，鴻海與中國有著千絲萬縷的關係，仍是許多台灣人所擔心、存疑之處。

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