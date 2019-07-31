新聞幕後》當商務艙看不見經濟艙

2019-07-31

記者蘇永耀／特稿

國安特勤人員私菸案行政調查發現近萬條的免稅菸，侍衛室五十二人買了四九九九條，佔走私菸的半數。侍衛室人數九十多人，等於每兩位侍衛人員中就有一人以上涉案，更遑論買菸大戶第一及第二名都來自侍衛室，各包辦上千條及八百多條，這是徹底的腐敗。

買這麼多免稅菸是為了什麼？是內部文化使然，還是有不法連結，利用差價特權謀私，選在蔡英文第一任總統最後一次出訪大補貨，棄國家利益不顧，完全悖離國安人員的信條。

侍衛室雖屬總統府下轄一級單位，但直屬長官為總統府侍衛長，加上人員出自國安局特勤中心，看似婆婆媽媽管理多，但因最接近國家元首，這些「御前侍衛」也自成一格，疊床架屋反而出現管理真空。

這次侍衛室堪稱集體違法，總統府祭出七位將校大過處分；國安局另有廿五人買二千六百多條，同樣是大戶，這些人與侍衛室的連結為何？有待新上任的邱國正局長釐清並大刀改革。

特勤人員利用總統專機走私，搭過的人都知道，專機分三區域，前頭的商務艙為總統、官員，中間為隨行媒體區，最後面的經濟艙屬國安特勤及專機人員，也置放許多貨品，但哪些是必要的？坐在商務艙的人是否都掌握？幸好這次走私菸並未先置放在總統專機上，但也只是「幸好」。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法