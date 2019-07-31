「全機僅蔡沒買」惹議 華航道歉：是誤會

2019-07-31

〔記者蕭玗欣、黃欣柏、蘇永耀、陳心瑜、張軒哲、賴筱桐／綜合報導〕私菸風暴持續延燒，華航昨派出空服處空服管理部經理劉建文等三位幹部上廣播節目受訪止血，不料劉卻說這次總統出訪，「好像全機就總統沒買（免稅品）」，引發搭專機的立委及官員抗議喊告；華航趕緊發表聲明指說法不實、是誤會，強調廣播節目只是聊天，已向相關委員等表達歉意。

立委紛說也沒買 嗆提告

華航執行總統專機任務，卻爆發國安人員私菸案，嚴重影響國安單位士氣與華航形象。執行過多次專機任務的華航公共關係室協理林恒杉、空服處空服管理部經理劉建文、空服處客艙經理駱婷昨接受廣播訪問。

劉建文坦言，菸品依法是無法事先預購的，但這次菸品都是採「預購」，機上現場很難察覺到異常。劉也表示，總統出訪專機因為天數長、行程緊湊，機上工作人員及隨行媒體都會想要買點「小禮物」，因此華航通常會事前準備多一點免稅品。

由於此次私菸案查出有兩名華航隨機組員搭便車大買免稅品及免稅菸，被問及是否所有專機隨行人員都會趁機大買免稅品？劉建文說，專機上免稅品購買比一般客機還踴躍，「此次好像全機就總統蔡英文沒有買」。

劉此言一出，引發隨團出訪的立法院副院長蔡其昌及民進黨立委管碧玲、羅致政等人駁斥，強調自己並未購買任何免稅品，蔡、羅二人更表示將提告。管碧玲也拋出賭注，強調若有人查到她這次出訪有買任何華航免稅品，「我就在華航總公司發雞排，無限量」。

這次隨團出訪的立委還包括趙天麟與鍾孔炤。趙日前已主動透露，有在機上購買一條菸及化妝品等物，完全符合規定；鍾昨受訪時則表示自己並未隨總統專機返台，沒有這個問題。總統府方面也透露，總統府秘書長陳菊、國安會秘書長李大維也沒有買免稅品。

華航發言人劉朝洋昨指出，當時劉建文等人只是想說明專機買免稅品很熱絡，屬於聊天過程，說法不實，並非有意造成外界誤會，已向相關委員等表達歉意。

交通部長林佳龍昨為華航緩頰表示，他鼓勵華航公開資訊，但要「講對話」，萬一講錯了不了解的事，要馬上道歉澄清，且下不為例。

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