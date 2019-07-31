下訂私菸 團購名單恐破百人

2019-07-31

〔記者錢利忠／台北報導〕檢調偵辦私菸案，據府方公布報告有八十二名國安特勤及憲兵等單位訂菸，另有八組使用綽號或代號，檢調將等名單上所有人問完才能統計總數，依現有名單加總，每組以一人估算至少有九十人，實際人數將隨偵辦進度更新，恐破一百人。

北檢已確認67人身分 今將持續訊問剩餘名單

為執行檢察總長江惠民下令迅速偵辦等指示，北檢前天派兩名主任及四名檢察官，偵訊經國安局確認的廿名訂菸者，後來進度超前多問三人，昨另有兩名主任及七名檢察官，經交叉比對已扣案的「華航香菸訂購統計表」，另偵訊確認身分的四十四人，兩天已問六十七人，就總統府公布的「八組」使用綽號的名單也有深入掌握。據悉，專案小組昨晚還趕回北檢開專案會議。

此外，檢方昨另赴桃園的關務署台北關偵訊五名關務署職員，釐清免稅菸品通關及保稅倉庫管理等業務及查緝情形，今也將持續訊問剩餘名列團購名單內的人員。

現列被告的軍士官共十人，除在押的總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉，八名獲交保的士官都曾參與團購或協助運菸。其中獲五十萬元交保的士官劉尊彰，約買十八箱（約九百條）；廿萬元交保的士官林國智、曾彥泰，則是受特勤派遣運菸，沒參與團購。

釐清訂菸者是自購或人頭

專案小組將釐清訂菸者是自購或人頭，有無替數人或幫單位代購，現階段先以證人偵訊訂購者，釐清是否為初次下單及有無超量、過去有無類似下單、事前是否知悉特勤利用通關禮遇夾帶菸品而超量訂購牟利等；如被查出「早知有利可圖」而鉅量下訂，訂購人恐從證人改列為圖利罪共犯，面臨五年以上刑責。

據知，元首出訪專機賣免稅菸行之有年，免稅品型錄上沒有香菸，須主動向空服員詢問購買，並限信用卡支付且屬境外交易，扣案當天的香菸數從九千二百條增加至九千八百餘條，多出的六百餘條就是機上加買，疑為來不及參加團購的隨行人士於機上新購；近兩次隨總統出訪的記者中，有某電視台記者曾在機上刷購七條菸，入境沒申報被攔查，遭扣菸及要求補稅，還被依違反菸酒管理法開罰每條菸五百元罰金。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

私菸案各單位購買情形

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法