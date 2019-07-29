團購私菸 追溯至2006年扁政府

2019-07-29

14年間26次總統專機 共訂購4.2萬條菸品

〔記者蕭玗欣、張文川／台北報導〕國安特勤人員私菸風暴持續延燒，華航昨投入人力加班，追查歷年總統專機紀錄，發現最早可回溯至二○○六年扁政府時期的群峰專案，且在這十四年期間內，官員一共藉廿六次專機任務，訂購多達四．二萬條菸品，數量令人咋舌。華航表示，將全面進行資料庫復原，力求數據正確，意味著可能團購私菸恐不僅止於二○○六年之後。

檢可能今展開密集約談

至於檢調偵辦昨沒有進一步動作，檢察官持續閉門加班勾稽比對已查扣的資料、電磁紀錄，預期今天起將展開密集約談行動。

華航清查 團購可能更早

華航上週已公布至二○一三年慶誼專案的團購菸品數量，昨又再往回調出二○一三年以前的菸品數量及負責人員；原本二○一五年固平專案、佑誼專案的菸品數量不明，昨也一併查出。華航表示，這些數據將作為調查依據。

交通部表示，華航這兩天已用心還原歷史，但華航也說過，這是廿年來的歷史共業，交通部將要求華航繼續追查。

根據華航最新提供資料，總統專機團購菸品紀錄最早可回溯到二○○六年前總統陳水扁任內的群峰專案，當時數量還只有一一九條，往後二○○七年嘉欣專案、宏誼專案、第二屆群峰專案、二○○八年隆誼專案、蓮太專案、二○○九年敦睦專案、久睦專案的菸品數量都還在千條以下。

二○一○年馬英九任內的久博專案團購數量突破千條，達一六八三條，隨後幾次專機任務團購的菸品數量持續創新高，二○一四年興誼專案達一七六八條，二○一五年久揚專案近三千條，二○一六年馬英九任內最後一次出訪的久安專案三六七七條。

據華航資料顯示，二○一三年以前經手專機任務的負責人及承辦人包括資深副總經理楊辰、資深副總經理石炳煌、副總經理張永青、副總經理林竹、副總經理陳韻雯都已退休，僅剩副總經理劉世華仍在職。

華航也指出，關於外傳兩位總統府及國安局「貴婦」，真實身分為華航的董姓員工與黃姓員工，兩員工也是此次專機隨機工作人員，代購免稅品雖非機邊提貨，但提領程序恐有違規，已送專案人評會懲處，相關法律責任由司法單位調查。

華航2006/9~2012/8 總統專機團購菸品紀錄

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