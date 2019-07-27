私菸案》國民黨團向監院告發 促開臨時會

2019-07-27

〔記者陳昀、鍾麗華、楊淳卉／台北報導〕國安局特勤人員涉嫌利用總統出訪夾帶免稅菸入境一案持續延燒，立法院國民黨團昨天舉行記者會，要求徹底查辦，並前往監察院告發總統府、交通部、國安局，由值班監委方萬富受理。國民黨立委主張，立法院應舉行臨時會，組成調閱小組，「查弊無上限」，監院也應徹底追究相關官員的刑事與行政責任。

主張成立調閱小組查弊

對於國民黨持續追打此案，總統府發言人黃重諺表示，面對和確實檢討才是正確態度，不會因為前任政府沒發現、並且杜絕該弊端，就對他們提出批評。朝野應把力量放在共同努力彌補和改善制度漏洞，以藍綠為是非的說法沒有意義。

國民黨團總召曾銘宗昨天指出，此涉及國安重大紀律問題，若不告發，怕只「犧牲基層、縱放高層」，希望監察院客觀調查、查辦沒有上限，徹底追究相關官員的刑事與行政責任。

曾銘宗質疑，這批免稅菸陸續進入華膳保稅倉庫，但華膳沒有菸品進口執照，卻協助走私香菸，有偽造文書、協助走私及非法移動保稅品之嫌；另國安局少校吳宗憲一人為何可以在機上購買六百條香菸？是誰授權？難道華航董事長、綠營高層不用負責？

立委李彥秀表示，事情爆發後只看到蔡總統聲稱是長年陋習、華航強調是內部控管問題，用政治語言掩蓋犯罪行為，建議立院召開臨時會，組成調閱小組，查弊無上限；立委林麗蟬呼應說，不能讓相關單位懲處基層草草了事，必須跨黨派調閱資料徹查。

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