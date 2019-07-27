風暴倒帶》調查局告知要查私菸 彭勝竹臉色大變

2019-07-27

〔記者姚介修／桃園機場報導〕國安局特勤「私菸案」震驚全台，據傳，前國安局長彭勝竹當天在總統專機抵達前，人在機場國賓室，調查局副局長林玲蘭已告知要查緝國安局利用總統禮遇之便走私香菸一事，彭勝竹當場臉色大變。

「私菸案」是桃園機場啟用以來查緝走私難度最高的案件，辦案人員雖然佈下天羅地網，但仍然擔心萬一總統府貨車跟著總統車隊一起離開機場，根本無法攔阻車隊，可能前功盡棄。

廿二日現場猶如電影情節，有人說現場包括調查局、海關是人人有信心、個個沒把握，所幸載行李的五部印有「總統府」字樣貨車，並沒有跟上總統車隊，主因是總統本人並未在國賓室多作停留休息。而國安局特勤在飛機上購買的六百條香菸最後下貨，拖延了一些時間，才讓專案小組成功攔截脫隊貨車。

也因當時專案小組目標是私菸，當貨車遭攔阻後，搭載私菸的三輛貨車當場連菸帶車押運到海關私貨倉庫，一輛裝載總統與團員的行李車及一輛備用貨車當場放行。

調查局及海關人員

組「私菸屠龍專案」

蔡總統專機抵達時，彭勝竹在接機隊伍中與桃園市長鄭文燦話家常，但調查局副局長林玲蘭之前在國賓室，已向彭勝竹報告「今天要查國安局走私香菸案」，彭勝竹當場臉色大變，面色凝重，知道要出大事。

這次調查局及海關組成的專案小組，自喻為「私菸屠龍專案」，共出動超過五十人、廿輛車，可說創下紀錄。據瞭解，海關其實在十九日就接到要求配合調查局私菸查緝專案，廿二日總統回國當天早上九點還召開專案勤前會議，做多種沙盤推演，隨後兵分五路在北機口、南機口、華膳免稅倉庫、C3鐵門外、榮儲外可能出貨的關口埋伏；班機抵達前，華膳空廚免稅倉庫將九千二百條香菸用拖車拖到B9國賓室外的國賓通道，約十二點廿分國安局負責將這些香菸搬運上總統府三輛貨車，其實這些全部被專案小組監控，不論總統府貨車從那個出口離開，都會被攔截。

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