私菸案》府方：無總統府、國安會政務機要訂購

2019-07-27

〔記者楊淳卉、楊政郡／綜合報導〕國安局特勤人員涉嫌利用總統出訪通關禮遇，夾帶萬條「團購」私菸，總統府發言人黃重諺昨召開記者會表示，總統府內部調查初步瞭解，涉及此案訂購人員，沒有總統府、國安會的政務及機要人員。總統府借出的兩輛車輛，僅裝載特勤人員的行李與裝備，未載運菸品。

他說，這類利用元首出訪「超量購買」免稅菸品案件，歷經多個侍衛室時期，積習已久，導致多數勤員缺乏法治觀念，已要求相關單位嚴格落實法治教育，絕不能再犯。

蔡：超買是事實面描述

蔡英文總統昨在台中受訪時表示，「超買」只是事實面的描述，至於相關人員應負什麼法律責任，還是由司法單位調查。有媒體提到對選情的衝擊及在野陣營的嘲諷，蔡總統表示尊重。她也說有問題還是要解決，這是長期累積弊病，必須要去面對，建立制度讓未來不要再發生。

黃重諺昨天說，七月廿二日接機勤務車輛的編組、派遣，都是由侍衛室依據維安特勤需要來調度，並由特勤人員駕駛。當天包括兩輛向總統府交通科調借的公務貨車，負責裝載勤務人員行李、裝備；其餘三輛貨車為特勤中心所有，裝載免稅菸品。

黃重諺表示，當天被攔查的五車，都由關務署帶回。查驗後確認沒有違法物品，由相關人員歸還總統府交通科，沒有「總統府五部車輛未經查驗派回」，也沒有「總統府交通科派車」的問題。

黃重諺說，侍衛室督導不周，除了侍衛長張捷已經自行處分並遭調職，其他高階幹部處分會儘速提出。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法