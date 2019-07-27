私菸案》華航開鍘 羅雅美、邱彰信丟副總職

2019-07-27

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕總統專機國安特勤「私菸案」，華航回應緩慢遭各方質疑，引發交通部不滿，交通部撂狠話指華航董事長謝世謙若再不積極調查，「謝董請辭，交通部一定會同意」；謝世謙昨晚拔掉羅雅美、邱彰信兩副總主管職，並公布十四次總統專機的細部資料，暫為自己保住官位。

董座謝世謙「留校察看」

這次爆發走私免稅菸風暴的自由民主永續之旅任務，承辦單位空品處副總經理邱彰信，專機負責人為資深副總羅雅美。羅雅美曾任民進黨元老邱義仁機要，邱彰信為民進黨立委邱議瑩的弟弟；八月一日羅調為董事長室特別助理，邱調為總經理室高級專員。

除了拔掉兩副總官職，華航強調，將調查歷次專機任務專案負責人及部門主管是否違法，現在仍在華航任職者，將追究行政責任；法律責任部分，將主動移送司法機關釐清。

總統專機菸品走私案引發政壇大地震，負責接單賣菸、還存放在倉庫保管的華航高層直到前天才召開記者會說明，懲處層級也不高，交通部政次、航發會董事長王國材公開表示不滿，認為華航應該查出總統專機從何時開始與國安局有這種合作關係，哪任華航董事長、總經理開後門讓違規行為變正常SOP等；王國材毫不掩飾對謝世謙的不滿，並暗示謝應該主動去職。

交通部長林佳龍昨天取消參加美食展公開行程，一整天都召集幕僚開會研商因應對策。據了解，謝世謙昨天傍晚赴交通部與林佳龍見面，再拿出四次專機調查資料，並將羅雅美、邱彰信兩副總調離主管職。

王國材表示，華航處理已有進步，待私菸案調查完畢後，再來談謝世謙須負的責任。他期待華航調查能跟司法調查同樣快速，於一週內能有結果。

交通部官員透露，行政院與交通部高層已經討論達成共識，雖對謝世謙表現不滿，但他現階段應該要在此崗位釐清真相，收拾善後，再來討論責任及疏失，目前謝世謙屬「留校察看」階段，事後再檢討是否調整職務。

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