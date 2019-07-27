私菸案》奇！馬政府兩專案免稅菸銷售數量「查無資料」

2019-07-27

華航稱可能電腦系統更新被刪除

〔記者鄭瑋奇、劉力仁／台北報導〕總統專機特勤「私菸案」持續延燒，華航昨天一口氣公布二○一三年三月到二○一九年七月之間，華航負責十四次總統專機任務的專案負責人、部門主管與菸品銷售數量，不過前總統馬英九於二○一五年三月「佑誼專案」、二○一五年十一月「固平專案」，免稅菸銷售數量「查無資料」，華航人員私下透露，因電腦系統更新，可能資料被刪除；交通部則要求華航持續追查，設法將資料找出來。

較固平、佑誼更早專案資料仍在

令人起疑的是，在固平專案、佑誼專案之間還有一個「久揚專案」，久揚的資料都還在，當次專機賣出二九七三條免稅菸，為何同一年度的固平、佑誼兩專案，資料會遺失？而且更早的專案資料都還在？

根據華航昨天公布資料，佑誼專案當時部門主管為時任副總經理楊子葆、專機負責人為時任總經理林鵬良，兩人都已離職；固平專案部門主管為時任副總經理楊子葆、專機負責人為時任資深副總經理楊辰。

前董座何煖軒也曾是專機負責人

另外，今年二月華航機師罷工事件，導致華航前董事長何煖軒下台，何煖軒昨也被華航點名為二○一八年四月「非洲友邦專案」、二○一七年十月「太平洋友邦之旅」專機負責人。相較於另外十二次專機任務負責人都是資深副總及總經理層級，昨天航空界人士為何抱不平，指出華航是上市公司分層負責，董事長怎麼會當專機負責人？

沉寂多時的何煖軒低調表示，華航是有規模、有制度的上市公司，承接總統專機任務並非第一次，所有專機相關會議主導層級都有慣例可循，依照公司治理原則，總經理要向董事會及董事長負責，總經理知道的事情董事長未必知道；他已經卸下職務，與世無爭，只能無奈微笑以對。

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