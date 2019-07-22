透過新平台…中國新媒體統戰 鎖定台青

2019-07-22

〔記者涂鉅旻、劉曉欣／綜合報導〕國防部智庫「國防安全研究院」近期發表報告示警指出，中國藉由新媒體作為統戰工具，甚至在「對台卅一項」宣傳管道的技術合作夥伴，納入我青年熟知的「愛奇藝」影音平台，研判中共勢將進一步整合大數據、AI等工具，以更細膩方式理解我青年閱聽習慣，突破心防。

國防院發表「國防安全週報」

國防院近期發表「國防安全週報」，其所屬「中共政軍所」研析中共對台進行新媒體宣傳。報告指出，中國對台宣傳除宮廟滲透、里長交流等「地面宣傳」，已拓展至線上宣傳，包括滲入台灣新媒體平台、收購臉書粉絲頁、招募特定意識形態網紅等，可見中共透過系統性宣傳手段，策略性達到對台統戰目的。

此外，雖中國「對台卅一條」措施成效不彰，但報告指出，中共已不同以往刻板作為，而是推出如「卅一條來了」APP等整合各項具體政策，並結合新媒體，展示在中國的台青、台商訪談及交流活動影音，試圖以多重手段打動人心。

報告內容顯示，國安局今年五月的報告內容證實，中共就宣傳目的而論，短期聚焦於操控、影響台灣輿論，進而介入、干預總統大選，長期則著眼在滲透、分化台灣社會，以達到促統最終目的。可預測的是，中國未來勢必強化中央網信辦專業性輿論操作角色，採取更主動、積極措施。

報告指出，中國「對台卅一條」措施的宣傳內容和宣傳工具，將重點指向青年，例如中國國台辦管理「中國台灣網」，除劃設「卅一條」專區，並可直接連結至「青年公社」，其技術合作夥伴，包含年輕人熟知的「愛奇藝」影音平台。可見中共將以更細膩的方式理解我國青年的閱聽習慣，突破心防，甚至重構台灣下一世代對中國的認同意識，威脅我國國家安全。

「抗中保台」 青年市場開講

民間也有青年注意到此問題，昨天有一群彰化年輕人組成「抗中保台」青年巡講團，深入溪湖菜市場、和美黃昏市場等菜市場開講。發起人彰化縣磺溪文化永續協會幹部楊子賢表示，希望用平易好懂的語言與方法，讓更多人注意香港、新疆的現在進行式，希望台灣不要成為新疆第二，也不要成為香港第二。

對於昨天的開講，有人喊讚，送豆花、芭蕉打氣，也有人撕毀傳單或大罵。青年巡講團強調，仍會堅持下去，因為「只剩下半年， 台灣一定要贏！」

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