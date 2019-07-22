小英準元首規格過境 學者：正常豐收

2019-07-22

〔記者呂伊萱／台北報導〕蔡總統「自由民主永續之旅」劃下句點，將返抵國門。蔡總統此次出訪過境美國紐約與丹佛，停留時間長達四天四夜且行程滿檔；學者分析，此次過境已接近元首訪問規格，也獲美方禮遇，可說是「正常豐收」。學者也呼籲台灣儘快解決美豬問題、恢復台美經貿談判，有助於在經濟上減少對中國的依賴。

籲速解決美豬、恢復經貿談判

蔡總統此行去返程過境美國，首次視察駐美機構，在紐約辦事處公開會晤友邦駐聯合國代表，並在哥倫比亞大學發表演說；回程則成為首次踏訪美國中西部的台灣元首，會見科羅拉多州州長波利斯，並參訪美國國家大氣研究中心、國家再生能源實驗室等聯邦機構。

政大國關中心主任丁樹範與國策院執行長郭育仁昨受訪時均提及，從今年初就有不少蔡總統會否過境華府的討論，但最後並沒有此安排。丁樹範直言，美方清楚知道若到華府，將讓美中關係陷入不穩定狀態，因此整體而言，此次過境顯示美方盡可能地安排活動，同時也不失謹慎、維持底線。

郭育仁則分析，此次過境禮遇提升，且停留時間長達四天四夜，已接近一個國家元首訪問的規格，「該給的面子都給了」，可說是「正常豐收」。不過郭育仁也說，此次美方支持主要仍停留在國會，未見行政部門，在實質上不是很大的突破。箇中原因則是美中貿易談判態勢不清楚，美國不太可能在此時「暴走」，另外台灣與美國都遇上選舉年，「此時政治利益糾葛議題不容易獲得清楚表態」，進而使得雙方能做的有限。

丁樹範認為，總統參觀聯邦機構以及和美國商界人士會面等都是很好的安排，建議科技部、經濟部和外貿協會等單位打鐵趁熱，規劃合作、編列預算、整合學界動能，以進一步提升實質關係，「一定要上緊發條」。

對於台美關係的未來，丁樹範則呼籲雙方儘快恢復經貿談判，並達成一些協議。丁樹範說，這需要我方「趕快解決美豬問題」，因為這對台灣發展國際經貿、減少依賴中國經濟是很重要的，「拖下去對台灣沒有幫助」。

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