防堵假新聞 政院祭「二二二原則」

2019-07-22

〔記者王冠仁／台北報導〕假新聞氾濫危害社會，行政院本月初推「二二二原則」，要求各機關針對假新聞迅速回應。日前網路謠傳「只准小英拜廟，不准兩岸宗教交流」，移民署就火速澄清；各界認為此舉確實能夠防制假新聞，避免不必要的人力與資源浪費。

行政院所謂的「二二二原則」，是「標題在二十字內、內文兩百字內、附上兩張照片」，在事件發生後一小時回應；隸屬內政部的警政署等單位，甚至要求在半小時回應，以因應現今媒體即時新聞迅速，以及社群網站、通訊軟體發達等狀況。

日前網路謠傳，台灣政府不准兩岸宗教交流，還說民間團體去中國參加宗教交流會被「統戰」。移民署立即根據統計資料指出，近三年中國人士以宗教交流申請並經許可來台案件，二○一六年為八十七．三五％，二○一七年為九十三．四九％，二○一八年為九十四．○八％，平均許可率超過九成，火速打臉假新聞。

移民署能夠迅速澄清，除二二二原則外，也歸功於內政部訂立「即時新聞澄清新制運作原則」。內政部長徐國勇曾任行政院發言人，熟稔民意脈動及輿情回應，他要求各單位除準備二二二原則短稿，也要準備具完整內容新聞稿，並要求半小時完成。

一名輿情承辦人員說，過去政府鮮少應付假新聞，就算澄清也是在事件發生數天後，長篇大論更不利澄清，「傷害已造成」。「二二二原則」文字淺顯易懂，相信可以提高政府危機處理效率。

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