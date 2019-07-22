蔡參訪美國家大氣中心

2019-07-22

〔特派記者楊淳卉／丹佛廿日報導〕蔡英文總統過境美國丹佛第二天，於當地時間廿日上午在美國聯邦參議員賈德納及ＡＩＴ理事主席莫健陪同下，參訪美國國家大氣中心（ＮＣＡＲ）及所屬的地球觀測實驗室，實地了解台美氣象合作情形，並參觀福衛三號、福衛七號的展區。蔡總統除見證台灣太空科技的研發實力，也肯定在此工作的台籍科學家，多年來積極推進台美雙方的科學發展。

見證台灣太空科技研發實力

蔡總統參訪美國國家大氣中心，由ＮＣＡＲ主任約瑟及台籍科學家郭英華博士分別為總統介紹美國國家大氣中心以及台美氣象的合作情形。蔡總統此行參訪，也是繼一九九○年英國柴契爾夫人後，第二位造訪的外國元首。

總統一行接著前往地球觀測實驗室參訪，首先參觀由C-130軍機改裝的氣象觀測飛機，接著步行至由G-5商用客機改裝的氣象觀測飛機停車棚，並登機參訪。ＮＣＡＲ台籍資深研究員李文兆博士受訪表示，ＮＣＡＲ自一九八五年開始和台灣有合作項目，第一是台灣地區天氣計畫，比較重要的是雷雨及降雨研究，還有福衛三號及七號計畫。此外，明年四月還將有劇烈降水天氣計畫，ＮＣＡＲ的雷達會放在新竹南寮九十餘天，組裝工程一個月，正式工作是明年五月廿五日到八月十日。

蔡總統表示，這裡的科學研究，尤其是大氣和氣候科學研究非常先進，有很多來自台灣的科學家參與其中，且他們都是非常資深的科學家，領導很多研究計畫。

另，總統提及，此行一方面體會美國中西部風情外，也更了解我們和美國各層次的交往，不僅是在聯邦政府，中岸和西岸及中西部也都能看到台灣人的身影，以及台灣和美國合作的計畫，和我們商業和經濟的往來。

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