蔡批國民黨選將面對中國閃閃躲躲

2019-07-04

〔記者黃美珠、蔡孟尚、施曉光／綜合報導〕總統蔡英文昨天先後到新竹縣新豐、竹北和支持者茶敘座談，細數三年來的執政成績，她強調，中國對台灣壓力這麼大，蔡英文從沒退讓過一步，國民黨那些候選人，卻是閃閃躲躲，做一個國家領導人可以這樣子嗎？

國民黨主席吳敦義昨在國民黨中常會，針對當前時局發表個人見解，他批評民進黨只顧選舉，不顧民生經濟作為，而且已讓台灣進入蔡政府的「白色恐怖」時代，應當受到人民譴責，他並痛批民主進步黨的建黨理念價值已經「面目全非」，成為「獨裁退步黨」，明年一月大選一定要讓這個「獨裁退步黨」全面下架，還給全民一個廉能、公益、繁榮與兩岸和平的生活環境。

蔡英文回擊說，吳敦義這樣講有失公允，也有些失格。她做的每一件事情都是為了國家考慮。現在通過的很多法案，都是為了國家根本的利益和改革要做的事情。

諷郭初選文宣鋪天蓋地「錢應該花得不少吧」

面對外界詢問有關國民黨總統初選參選人郭台銘批判年金改革政策，還質疑國家財政和經濟發展。蔡英文一度語帶揶揄地說，她不知道郭董是怎樣賺大錢的，不過郭確實滿會花大錢的，這次的初選大家看到（他）鋪天蓋地的文宣，讓她覺得說「這個錢應該花得不少吧！」

她認為，一個企業或是個人賺大錢，跟國家的財政和國家的經濟發展不必然是同樣一件事情，政府過去三年多一直很穩健地讓經濟成長，讓財政收入可以增加且財政維持穩定，而且有空間來照顧有需要照顧的民眾。

由於國民黨朱立倫最近的文宣用她的照片，指她講過「改革不能沒有朱立倫」，蔡英文對此強調，那朱立倫也應該說「改革不能沒有宋楚瑜！」因為他們過去都跟她一起選過。這句話是她二○一六年勝選的時候，她希望大家都可以一起來改革、團結起來所說的。她認為朱立倫把這個話這樣移花接木，應該不是一般、正常的政治人物會做的事。反問朱立倫「他不是說自己是正常人嗎？」

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