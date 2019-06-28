台中市長盧秀燕否認自稱「媽媽市長」 市府網站直接打臉

2019-06-28

〔記者張菁雅／台中報導〕市長盧秀燕有「媽媽市長」的稱號，但她日前否認自稱「媽媽市長」，並表示這是外界對她的「溢美之詞」。不過，有民眾找出盧秀燕選後謝票的新聞影片，她親口說「我是『媽媽市長』」，民眾因此抨擊盧秀燕根本是打臉自己。

毒品進校園 議員要「媽媽市長」解決

民進黨市議員邱素貞、陳淑華、蕭隆澤日前質詢時表示，毒品進入校園問題嚴重，甚至傳出國小生涉及毒品，盧秀燕自詡為「媽媽市長」，理當為母則強，應了解小朋友染毒的途徑為何，解決毒品問題。

盧秀燕澄清從未自稱「媽媽市長」

盧秀燕當時除說明市府採取措施，並表示，她藉機澄清一下，她從來沒有自稱是「媽媽市長」，不曉得為什麼大家這樣叫？她覺得「媽媽市長」是溢美之詞。她還說，「我寧願大家叫我小名，叫小燕、叫燕子、叫秀燕，都可以」。

民眾找出盧謝票影片打臉

民眾覺得不可思議，上網找出新聞影片，是盧秀燕在市長選舉後前往山城謝票，同時宣布全國兒童免費看花博政策，當時她說，「我是媽媽市長，尤其重視婦幼」。

另外，到台中市政府網站搜尋市政新聞，標題出現「媽媽市長」的就有九則，可見市府各局處也認為盧秀燕就是「媽媽市長」。

市府網站也出現「媽媽市長」

民眾說，「這年頭有勇氣自己打臉自己的還真的不多見」、「凡走過必留下影片」，也有人問，「難道媽媽市長是一種抹黑？」

市府新聞局長吳皇昇則表示，市長施政方針以民意為優先、貼近地氣，並始終在民眾面前展現高度親和力，加上市長是中部跨縣市領頭角色，更是少數的女性縣市首長，尤其關注婦幼議題，因此許多民眾都以「媽媽市長」來形容她，表達肯定之意，這些民情當然也會反映在各局處的新聞當中。

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