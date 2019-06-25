雄中畢業生穿綠委T恤擁抱韓

2019-06-25

〔記者黃旭磊、陳心瑜／綜合報導〕雄中畢業生昨穿民進黨立委參選人造勢Ｔ恤，擁抱市長韓國瑜，還誇讚韓友善，韓的表情相當陶醉。

韓國瑜昨天下午至新莊高中，參加一○七學年度模範生與優秀畢業生合影活動，與七百四十八名畢業生合影。昨除了有一名高雄中學畢業生帶一本「為什麼愛說謊」書籍上台與韓合影以外，另有兩名雄中畢業生穿著高雄市立委參選人趙天麟造勢Ｔ恤上台，其中一人還熱情擁抱韓國瑜。這名學生下台後說，心血來潮，沒看過名人，很有趣，市長很友善。

昨天高雄中學校長謝文斌也上台合影，被質疑「盯場」；這名學生則大方地表示，雄中校風自由開放，去年校慶運動會遇到市長選舉，市長參選人陳其邁在台上致詞，台下也有不同立場同學表達看法。

謝文斌昨否認上台「盯場」。他表示，前面每個校長都上台，他也就跟著，很自然分享同學的榮耀。他並於臉書PO文稱「雄中自由民主多元，平常心看待每一件事就好」，立即引來上千個按讚數，前高雄市政顧問洪智坤留言表示「校長看到書，一臉尷尬，還能挺學生不簡單」。

另外，韓國瑜日前指自己到行政院院會像丐幫一樣，還說當年台南地震，前行政院長張善政立即撥款兩百億元；行政院長蘇貞昌昨天受訪時，強調台南市長都說從未收到兩百億元，諷韓國瑜「希望韓市長好好守住地方、防治登革熱」，不要扯到丐幫，又扯到錢，又不把事情做好，卻講東講西。

蘇貞昌說，韓國瑜競選時一再誇口高雄發大財、有三千億元不用靠中央，但現在都是中央在幫忙，而登革熱的防疫重點在於對付病媒蚊，不需要扯到別的事情、不相干的人、不要把不對的問題東拉西扯，對高雄一再增加的登革熱疫情沒有任何幫助。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法