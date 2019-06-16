海峽論壇登場 汪洋今晤台灣與會者

2019-06-16

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中國年度對台統戰平台「海峽論壇」昨登場，論壇大會今天舉行，中國全國政協主席汪洋將出席致詞，大會開幕前，汪洋將先會見台灣代表，勢將重申「習五條」與「一國兩制」。不過，多個縣市已向移民署撤銷赴海峽論壇申請，但中國仍誇稱超過萬名台灣民眾與會，其中首次參加的台灣民眾占四十％、台灣青年占五十％，陸委會指數字灌水吹噓，不值一駁。

曾永權率團出席

「海峽論壇」分支論壇「海峽青年論壇」昨召開，據中媒報導，論壇安排四名台青分享到中國工作創業融合的經驗，福建省政協副主席杜源生開幕致詞。

國民黨副主席曾永權昨率團出席，親民黨、新黨也有代表與會。兩岸人士分析，原本外界研判國民黨去年底九合一選舉大勝後，今年海峽論壇會有很多藍營縣市長踴躍出席，但最後僅離島的澎湖、金門、連江三縣長，而台中市與高雄市、雲林縣、花蓮縣等多個縣市原規劃出席，在輿論壓力下，最後向移民署撤銷赴中許可，可見「今年海峽論壇氣勢真的較往年弱很多」。

不過，海峽論壇組委會仍稱，本屆論壇以「擴大民間交流、深化融合發展」為主題，安排了六十七場活動，由兩岸八十三個單位和社團共同主辦，台灣主辦單位共有四十二個，包括台灣農會、漁會、農田水利會聯合會、鄉鎮市民代表會聯合總會與慈濟慈善事業基金會等。旺旺中時媒體集團、聯合報系、TVBS聯利媒體公司、東森電視及台灣東森新媒體公司等五家台媒也列為主辦單位，而台灣新聞報、今日新聞網則為支持媒體。

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