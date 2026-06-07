藍白大砍國防特別預算4700億 政院研議多管道補足缺口

行政院指出，國防特別預算條例遭立法院刪減，導致原本規劃的「台灣之盾」、國防自主、以及AI擊殺鏈等三塊拼圖出現缺口，對整體國防建軍計畫造成嚴重的衝擊與影響。（資料照）

行政院所提總額1.25兆元的國防特別條例，在藍白立委封殺下，立法院僅通過7800億元的閹割版本，遭刪減的4700億元預算，以無人機為主；行政院今日表示，為儘速補足缺口，政院將進一步研議包括納入年度常態預算、提出追加預算，或另提特別條例等，以完整國防三大拼圖。

美國在台協會AIT處長谷立言（Raymond Greene）6日呼籲，台灣在國防上花費要更聰明，從烏克蘭戰爭與中東戰爭中學習使用無人機的經驗，以確保與中國之間的軍事平衡。

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關於被大砍的4700億相關預算，後續政府會如何處理？行政院指出，國防特別預算條例遭立法院刪減，導致原本規劃的「台灣之盾」、國防自主、以及AI擊殺鏈等三塊拼圖出現缺口，對整體國防建軍計畫造成嚴重的衝擊與影響。

行政院指出，為儘速補足缺口，行政院將進一步研議包括納入年度常態預算、提出追加預算，或另提特別條例等其他財務與政策工具，以完整國防三大拼圖。

此外，行政院提及，為延續產業動能，政府也持續整合跨部會資源，透過「無人載具產業發展統籌型計畫」，在「市場面」擴大國內外需求引導產業發展；在「技術面」補助法人與業界加速開發關鍵晶片與控制軟體等缺乏之核心技術，並深化與歐、美、日等國際業者合作。

行政院強調，在「環境面」持續投入中科院民雄院區等生產製造基地建設，規劃建置專屬飛測場域與實驗室，培育並留任高階研發人才；在「法規面」修訂國內管理規範，並建置國際授權認證機構，輔導業者取得國際驗證，協助國內製造商對接非紅供應鏈並拓展外銷。

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