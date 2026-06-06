應曉薇女兒參選推「AI中正萬華美食」黃子一轟選區之恥

應佳妤在街頭高掛選舉看板，拋出「最資深新人」、「AI中正萬華美食」等口號。（擷取自黃子一臉書）

國民黨籍台北市議員應曉薇因涉入京華城弊案，由女兒應佳妤「代母出征」參選台北市第五選區（中正、萬華）議員，並推出「AI中正萬華美食」等文宣口號。民進黨新聞部副主任黃子一今（6日）細數應曉薇母女多項爭議，痛批根本是將選民視為家族事業傳承的政治資產，「從小在中正萬華長大，我實在是以這個選區長期有應家為恥！」

針對應佳妤高掛的看板文宣，黃子一今透過臉書撰文表示，做為從小在中正萬華長大的孩子，真的是看了很厭惡，到底什麼是AI中正萬華美食？

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回顧應曉薇的過往，黃子一盤點，不僅涉及學歷造假與賄選疑雲，最惡名昭彰的是2011年要求北市，在寒流來時灑水趕街友，更表示「灑水不能只灑外面哦，你要跟你們局處講，誰往街友身上灑就撥獎金。」而應曉薇的辦公室執行長王尊侃，綽號「凱哥」，曾被國民黨台北市議員鍾小平爆料是松聯幫的前堂主。

黃子一續指，到了近期弊案，應曉薇涉嫌以協會名義收受沈慶京4500萬元支票，加計歷年款項共計5250萬元，犯「貪污治罪條例」違背職務收受賄賂罪。今年3月26日，北檢正式依貪污、洗錢等罪起訴應曉薇，共求刑16年6月，褫奪公權10年，罰金5000萬元。

此外，應佳妤近日接連拋出「228事件只是有心人刻意操弄族群對立」、「沒人去譴責流氓暴徒，反而把他們當成烈士」、「228和現在政客口中的血腥鎮壓或族群仇恨根本無關」等言論。黃子一質疑，應佳妤是說這些前輩們自己把自己用鐵絲串起來跳到海裡嗎？這些應口中的「暴徒」，是自己站在基隆港邊自願被機槍掃射嗎？一出來就口出驚人。

黃子一指出，應佳妤的看板slogan（口號）看了就火大，最資深新人到底哪裡資深？高中畢業後就都在國外讀書，現在23歲剛回國就要當議員，「到底把中正萬華的選民當成什麼，當成你家政治資產的延續、還是當成應家家族事業的傳承？」

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