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    首頁 > 政治

    鄭麗文洛杉磯僑宴席開100桌 僑界：馬英九當年同場200桌

    2026/06/06 22:26 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨主席鄭麗文訪問波士頓僑界。（國民黨提供）

    國民黨主席鄭麗文訪問波士頓僑界。（國民黨提供）

    國民黨主席鄭麗文訪美近一週，7日將在紐約舉行第三場僑宴，聲稱要擺100桌，而洛杉磯僑宴1千張票也全數賣完，其中一桌高達5000美元的就有12桌。不過，僑界表示，前總統馬英九20年前訪美，同樣地點的僑宴就有200桌，洛杉磯要擺100桌其實並不難。

    紐約僑宴7日將在新木蘭舉行（70桌），陪同鄭麗文舊金山行程的前海外部副主任鍾維君，在接受前海外部主任陳以信「KMTV」直播專訪表示，他們聲稱要擺100桌；而華府僑宴定11日在馬州漢宮大酒樓舉行（40桌），洛杉磯僑宴則開到100桌（不含主桌）。

    不過，當年前總統馬英九任台北市長兼黨主席時訪美的僑宴就有200桌；立法院長韓國瑜2019年參選總統，其妻李佳芬代替韓訪問美國僑界，當時在洛杉磯的造勢大會最受歡迎，有超過2000人參加，創下最高紀錄。

    此外，國民黨祕書長李乾龍日前透露，有熱心的華僑企業家贊助一台8人座的私人飛機，打點訪團在美西與美東城市間的移動，讓行程效率提升。現在傳出該名企業家就是全球最大中式連鎖速食「熊貓快餐」（Panda Express）的創辦人兼餐飲集團董事長程正昌（Andrew Cherng）。

    不過，由於訪團有14人，8人搭乘私人飛機，6人搭乘一般民航機，起飛和降落的時間地點都不同，例如到波士頓前後就相差一小時，導致僑胞接送要分兩批，造成僑胞不便而引發部分抱怨。

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