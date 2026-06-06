讚三重雲林同鄉會團結 蘇巧慧：鄉親相挺共同創造新北新世代

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今晚出席三重雲林同鄉會活動。（蘇巧慧辦公室提供）

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今晚（6日）出席三重雲林同鄉會活動說，旅居新北的雲林人有80多萬人，三重更是許多雲林人在新北的第一個落腳點，三重雲林同鄉會人數眾多、非常團結，秉持勤奮打拚、腳踏實地的「雲林精神」，在各行各業成為佼佼者，感謝同鄉會長年熱心公益，辦理捐血、捐物資活動、捐醫療器材，盼鄉親支持她，未來4年持續與鄉親創造新北新世代。

蘇巧慧指出，新北在歷任市府團隊接棒下，基礎建設逐步成長，而新時代的新北，不只需要傳承，更需要創新和願景，接下來，她會讓新北的各項重大建設持續推進，更要建立新北城市品牌，讓更多人看見新北、喜歡新北。

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蘇巧慧說，她提出的「新皇冠海岸」、「鑽石山城」觀光計劃，就是希望善用新北的山海觀光資源，打造新北獨特觀光品牌；她已和民進黨新北隊提出照顧不分族群、不分年齡市民朋友的政見，例如「六大福利政見」、「四大青年支持政見」、「三大家庭照顧政見」等等，希望讓新北真正成為「在地人的好所在、出外人的新故鄉」。

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