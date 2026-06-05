批柯志恩不敢承認自產自銷民調 賴瑞隆：欺騙高雄市民

高雄市長參選人國民黨柯志恩（左）和民進黨賴瑞隆（右）。（資料照，本報合成）

高雄市長選舉開打，一份由《TVBS》民調中心公布的民調顯示，民進黨參選人賴瑞隆與國民黨參選人柯志恩的支持度僅差距0.6個百分比，第一時間未具名揭露委託單位，最後才說明是由柯志恩委託。對此，賴瑞隆今（5日）批評，柯志恩自產自銷民調，甚至不敢承認委託，但選舉不該用騙術來欺騙高雄市民。

對於該份民調爭議，賴瑞隆受訪指出，柯志恩昨公布一份《TVBS》民調，民調未寫明委託人，經追查後，《TVBS》才證實是由柯志恩委託；但柯完全不敢講、不敢承認。

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賴瑞隆並觀察，這份民調有許多詭異之處，例如民調做2、3天就能完成，但這份民調竟然做了7天，甚至有一天是利用假日的下午，這完全違反民調慣用方法。柯志恩自產自銷的民調，目的是刻意凸顯「五五波」，這種做法其實就是欺騙高雄市民，

賴瑞隆說，政治人物的品格相當重要，必須正直、誠信，特別是參選首長的人，若常常欺騙市民，人民會做出清楚判斷，選舉不應該用任何一種騙術來欺騙市民。高雄曾經被騙過一次，讓高雄人付出慘痛的代價，如今柯志恩也用同樣方式來欺騙高雄市民。

媒體追問，民調隱藏委託單位恐涉犯「選罷法」？賴瑞隆表示，「選罷法」寫得非常清楚，所有民調都必須提供其委託人、資金來源，但這份民調一開始並未清楚說明委託人，而是在媒體追問之後，《TVBS》才說是由柯志恩所委託，且未揭露資金來源，呼籲做錯了就要道歉，違反法律規定就應付出代價。

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