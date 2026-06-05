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    首頁 > 政治

    黃國昌出書惹怒昔日戰友 沈榮欽：他只適合李貞秀對付

    2026/06/05 13:33 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌近日出版新書《向光前行》，引發大量昔日時代力量人士不滿，砲轟黃扭曲歷史、抹黑昔日戰友。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，事實證明，對付黃國昌這般形如岳不群，行則如楊康的政客，君子那一套是沒有用的。

    沈榮欽在臉書PO文表示，如果不是黃國昌出書，時代力量諸君不會如此憤怒地出面揭露他扭曲事實、冷血無情的往事。可是這也正是問題所在，為什麼如此卑劣、背叛同志的小人行徑，從來無人揭穿，還要等到多年後他捏造事實出書，真相才得以大白？很顯然的，時代力量諸君都是用君子的方式對待黃國昌，以為君子絕交，不出惡言，既然在內鬥敗下陣來，就老實離去，祝福黃國昌路線能夠光大時力。

    沈榮欽指出，結果事實證明，這一套對黃國昌完全無用，反而拖延了真相被揭露的時間，讓小人得以橫行多年。正因為黃國昌一路走來，遇到的都是君子，反而令他無比囂張，以為他做的爛事可以一直瞞天過海下去，李貞秀出面抨擊黃國昌時，不少人說她不愧是中國大媽，拚了命也要和黃國昌爭個魚死網破，直到今天也沒放棄。

    沈榮欽直言，事實證明，對付黃國昌這般形如岳不群，行則如楊康的政客，君子那一套是沒有用的，岳不群都號稱君子劍了，哪裡還會在乎君子那一套？沈榮欽一向主張文明待人，但是黃國昌例外。文明的方法只適合文明人，黃國昌適合的是李貞秀。《鹽鐵論》說的「明者因時而變，知者隨事而制」，就是這個意思。

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