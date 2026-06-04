鄭麗文稱沒「鄭習會」只是陽春黨主席！梁文傑批：狐假虎威鏡花水月

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

國民黨主席鄭麗文訪美會見僑胞，她自豪訪中每天都上中國熱搜，國台辦幹部被她感動落淚，還說「如果沒有鄭習會，她只是陽春國民黨主席」。陸委會發言人梁文傑今日直言，第一次聽到有人大聲宣布，自己是在狐假虎威，而且還得意洋洋的說，這也是歷史上第一次有國民黨主席把主席職位說得這麼不堪，「狐假虎威，終究是鏡花水月」。

鄭麗文在與舊金山僑界晚宴時強調，「如果沒有鄭習會，我可能無足輕重」，「我只不過是一個陽春的國民黨主席」，就算訪美也改變不了任何事。

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鄭也批判台獨是兩岸和平最大風險，強調自己信任中共總書記習近平，甚至提到兩岸一家親；而隨行的中配中常委勤彭蓁，也與鄭麗文一同坐在主桌。

對此，梁文傑在陸委會記者會指出，關於鄭麗文主席，她讓人印象深刻。她說「如果沒有鄭習會，我可能無足輕重」，這句話意思應該是她認為自己的權力基礎不夠，必須靠習近平來加持，講明了意思就是要狐假虎威啊。

梁文傑批評，「社會上狐假虎威的人很多，我第一次聽到有人大聲宣布，自己是在狐假虎威，而且還得意洋洋的說，我想這是歷史上第一次有國民黨主席把主席職位說得這麼不堪，也是第一次有國民黨主席公開承認說，自己位置要得到中共的首肯」。

「如果國民黨主席沒有習近平什麼都不是，那國民黨是什麼？」梁文傑質疑，國民黨的政策，國民黨在立法院一再擋軍售預算，是不是都要由習近平來指示。沒有人要抹紅鄭主席，但是鄭主席的這一番話，她是拿紅墨水往自己身上潑。

梁文傑最後強調，「我要提醒一下，就是說狐假虎威，終究是鏡花水月，以仗人勢難免會兔死狗烹」。

國民黨主席鄭麗文（中）訪美於舊金山參加首場僑宴。此次隨行的中常委勤彭蓁（右）、李德維（右二）都與鄭麗文一同坐在主桌。（取自國民黨直播畫面）

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