威權時期黑手伸入校園、司法 監委調查：162海外學人遭阻聘用

監察委員范巽綠。（記者方瑋立攝）

威權時期的監控網不僅限於基層公教人員，更將黑手深入海外學人、校園與司法體系。監察委員范巽綠今（4日）公布調查指出，「維民專案」實施期間有162案因涉嫌情節重大遭協調不予介聘；此外，情治單位更透過「春風會報」等專案深入大專院校與法院，實質干預大學學術自由與司法審判獨立。

監察委員范巽綠今天召開記者會說明「人二系統」對我國憲政體制的深遠影響。 在海外學人監控方面，范巽綠表示，政府自64年起陸續透過「海鵬」、「光華」、「海光」及「維民」等專案，對海外學人進行嚴密的安全查核。其中「維民專案」存續的8年多期間，共計辦理查核超過6.6萬人次。

請繼續往下閱讀...

調查顯示，經跨部會的會報討論後，共有162案因「涉嫌情節重大」遭協調各機關學校不予介聘，且無論當事人最終是否回台應聘，皆會被列入專案進行長期監控。

校園監控部分，情治單位與教育行政體系更是緊密結合。范巽綠指出，透過「春風會報」等機制，69年全國大專院校布建的線民人數達3005人，占全校師生比例達千分之8。線民以灰色身分隱蔽潛伏打入異議社團，蒐集師生私下的政治評論。例如東吳大學政治系副教授黃爾璇就遭定調煽惑學生而遭施壓解聘；宜蘭羅東社大創校校長張捷隆更因高中時的一篇反共宣傳作文，被長達監控超過50年。

針對司法體系，范巽綠強調，人二系統同樣負責監控法官、檢察官與法院職員，從人事層面審查其政治忠誠度。73年間，宜蘭地院有法官因演講主張「國家、政府、政黨為不同觀念」，便遭指稱言論不妥啟動內部調查，並要求「設法伺機加以疏導」； 75年吳淑珍、陳文輝案，調查局更直接要求司法院提供承辦法官的風評資料。此種思想監控與施壓嚴重干預審判獨立，也成為今日社會對司法改革感受困難的深層歷史因素。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法