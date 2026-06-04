中國禁止訪台紐西蘭議員入境 梁文傑：讓友盟國家更支持台灣

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

紐西蘭4名跨黨派國會議員5月訪問台灣後，遭中國政府禁止入境，為期1年，此為北京首度針對紐西蘭議員訪台祭出制裁。陸委會發言人梁文傑今日表示，中國用各種手段施壓、脅迫其他國家，打壓台灣的國際空間，只會讓友盟國家更支持台灣。

今年5月4日至8日，紐西蘭國會「跨黨派台灣友誼小組」（All-Party Parliamentary Group on Taiwan）組團訪台。此行是該友台小組自2023年成立以來第三度組團來訪，在台期間拜會立法院等政府部會，並獲副總統蕭美琴接見。

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中國大使館日前在一場會議上通知紐西蘭國會，指國會議員麥克魯（Laura McClure）、威爾森（David Wilson）、皮尤（Maureen Pugh）、韋伯（Duncan Webb）均被列入禁令名單。中國官員並在信中表示，若這些議員致歉，可能暫緩或取消禁令，並表示不會公開這項資訊。

對此，梁文傑在陸委會記者會表示，台灣和世界各國互動往來，是中華民國作為主權國家的正當權利，中共無權置喙。中國用各種手段施壓、脅迫其他國家，打壓台灣的國際空間，只會讓友盟國家更支持台灣。

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