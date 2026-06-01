江啟臣、林碧秀爭取2850萬元 改善大里塗城里老舊自來水管線

為提升大里區塗城里光正路附近的自來水供水穩定，立法院副院長江啟臣（右4）、市議員林碧秀（右3）、塗城里長黃仁耀（右2）爭取進行管線汰舊換新，今天召開地方說明會。（記者陳建志攝）

台中大里區塗城里光正路附近的自來水管線老舊，為避免破管造成漏水、供水不穩定，經大里塗城里長黃仁耀、市議員林碧秀向立法院副院長江啟臣反映，成功向自來水公司爭取2850萬，將汰換1416公尺的管線，預計6月中開始施工，工期約50至60天，黃仁耀、林碧秀也爭取趁此次施工新裝自來水的民眾能免收路修費。

江啟臣表示，穩定、安全的自來水供應是最基本的民生需求，大里區光正路一帶因管線老舊，長期存在水壓不足及供水不穩等問題，影響居民生活品質，台中作為直轄市，不應再有民眾為用水問題所苦，因此接獲地方反映後，立即與林碧秀議員共同向自來水公司爭取改善，希望徹底解決居民長年困擾。

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林碧秀表示，塗城里部分地區因地勢較高，居民多年來飽受水壓不足供水不穩之苦，尤其尖峰時段更容易出現水壓偏低情形。此次成功爭取管線汰換及管徑加大工程，是地方長期努力的重要成果，希望完工後能有效改善供水問題，讓居民享有穩定、安全的用水環境。

塗城里長黃仁耀則表示，里內至今尚有數百戶沒有自來水，為了讓民眾有更乾淨的用水，這次有近百戶的民眾趁汰換管線要新裝自來水，希望能免收路修費。

自來水公司第四區管理處說明，工程將採分段施工方式進行，每日施作約30至50公尺，降低對交通及居民生活的衝擊。施工期間如有必要停水作業，將提前公告並逐戶通知，提醒民眾預先儲水備用。

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